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Yerel Milyonluk operasyon! Şok eden olay: 1 milyon 100 bin lira olan 406 adet sahte 100 dolar! Ekipler şaşkına döndü!
Yerel

Milyonluk operasyon! Şok eden olay: 1 milyon 100 bin lira olan 406 adet sahte 100 dolar! Ekipler şaşkına döndü!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 17:25:00 - 2023-10-03 17:26:51
Milyonluk operasyon! Şok eden olay: 1 milyon 100 bin lira olan 406 adet sahte 100 dolar! Ekipler şaşkına döndü!

Eskişehir’de üzerinde ve ikametgâhında piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 406 adet sahte 100 dolarla yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir’de üzerinde ve ikametgâhında piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 406 adet sahte 100 dolarla yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada 1 şahsın kaçak yollardan temin ettiği sahte dolarları Odunpazarı ilçesinde müşteri buldukça satarak haksız kazanç elde ettiği yönünde duyum alındı. Ekiplerce bahse konu Ü.A. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda ekiplerce piyasa değeri 1 milyon 100 bin lira olan 406 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyette ki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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