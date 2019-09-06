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Milyonluk Mercedes'e binip hizmet araçlarına 'israf' diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na çağrı!

Değeri milyonlarla ifade edilen zırhlı Mercedes S-600'e binen ve "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla göreve gelip yaptığı işçi kıyımı, zamlarla vatandaşa isyan ettiren CHP'li Ekrem İmamoğlu, kentteki hizmet araçlarını ihtiyaç fazlası’ gerekçesiyle Yenikapı’ya çekip şov yaptı. İstanbullular, İmamoğlu’nun sergilediği tiyatroya, “Madem israf, hemen geri ver, yenisini alma” diyerek tepki gösterdi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:11
Milyonluk Mercedes'e binip hizmet araçlarına 'israf' diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na çağrı!

Seçimden önce "İstanbul'da 1717 makam aracı var" diyen, hatta bir kişiye 3 makam aracı düştüğünü öne süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koltuğa oturunca bunu ispat edemedi. Belediyede fazladan yüzlerce Mercedes, BMW, Audi marka makam aracı olmadığını gören İmamoğlu, iftirasını örtbas etmek ve zamlarla belini büktüğü İstanbullulara şirin görünmek için algı operasyonuna girişti.

Yenikapı'dan Ekrem 'şov'! İstanbul'da hayat durdu

İmamoğlu bu amaçla, Yenikapı tiyatrosunu devreye soktu. 'Lüks makam arabası' diye belediyenin hizmet araçlarını meydana dizip, şovu uğruna İstanbul'da hayatı durdurdu. İBB Başkanı, Yenikapı'daki "ihtiyaç fazlası hizmet aracı" şovu için her birimden belli sayıda araç istedi. Zabıta, sosyal hizmetler, evde bakım gibi, hizmeti İstanbullular'ın ayağına götüren birimlerdeki yüzlerce araç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla sıra sıra meydana park edildi.

Belge gösteremedi

Araçları alınan personel göreve çıkamayınca yaşlılar, engelliler hastaneye götürülemedi, muhtaçlara yardım ulaştırılamadı. Yalanı elinde patlayınca yeni bir iftira kampanyası başlatan İmamoğlu, sergilediği araçların israf olduğuna dair hiçbir belge gösteremedi. 'Hangi birimde fazladan kaç araç var' sorusu cevapsız kaldı. İstanbullular, skandala tepkisini "Madem israf, hemen geri ver, yenisini alma" sözleriyle dile getirdi.

Bu şovu takip edeceğiz

Bu arada İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu yaptığı açıklamayla, Yenikapı'daki şova tepki gösterdi. Göksu, "Hatırlarsanız seçim kampanyası sürecinde 1717 tane makam aracından bahsetmişti. Galiba makam aracı bulamayınca şimdi de sahadaki arazideki hizmet araçlarını getirtmeye karar vermiş. Oraya toplananların tamamı sahada kullanılan hizmet araçları. Madem bu araçlar ihtiyaç fazlasıydı da 60 gündür görevdesiniz niye tutuyorsunuz? Bu araçlar bu şovdan sonra İBB bünyesinde tutulacak mı tutulmayacak mı? Göreceğiz, takip edeceğiz" dedi.

Filo kiralamış

'Araba israfı' şovu yapan İmamoğlu'nun, 18 Temmuz'da, 18 milyon 523 bin lira bedelle, yaklaşık bin adet binek araç kiraladığı ortaya çıktı. İSKİ'ye araç temini için açılan ihaleye, Grup Temizlik Oto Kiralama adlı şirket tek firma olarak katıldı ve sözleşme, İmamoğlu'nun imzasıyla yürürlüğe girdi.

Zırhlı Mercedes'e biniyor 

Clio model hizmet araçlarını 'lüks makam arabası' kandırmacasıyla sergileyen Ekrem İmamoğlu, ikinci el değeri 3 milyon 650 bin lira olan zırhlı Mercedes S-600'e biniyor.

Yine izin aldı

İstanbul'da sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatil yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine izin kullanıyor. Görevinin başına pazartesi dönecek olan İmamoğlu'na, Meclis üyesi Hüseyin Aksu vekalet edecek. İmamoğlu'nun bugün Fuar için İzmir'e gideceği açıklandı.

Alana çekilen araçlardan biri, İmamoğlu'nun vekili, CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu'nun çıktı.

İmamoğlu, halkın hizmetine sunulan bisikletleri bile israf olarak gösterdi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:11
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Mercedes
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