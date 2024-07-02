Milyonların maaş zammı için geri sayım başladı! Bu ödemelerin hepsi değişecek

Memur ve emeklilerin maaş zammı yarın belli oluyor. TÜİK'in yarın enflasyon verilerini açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli maaşı zammından kıdem tazminatı tavanına, engelli maaşından bedelli askerlik tutarına kadar birçok tutar değişecek. Yaklaşık 20 milyon emekli ve memurun yeni maaşı belli olacak.

AYLIK BEKLENTİ % 2.28

Yapılan son anket sonuçlarına göre ekonomistler haziranda aylık yüzde 2.28 artış bekliyor. Yüzde 22.72 olan 5 aylık enflasyona bu rakam eklendiğinde 6 aylık TÜFE yüzde 25.5'i aşacak. Şayet tahminler gerçekleşirse memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları bu rakama göre şekillenecek.

MEMURLARA % 20.07

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Memur ve memur emeklisi zam oranları, 6 aylık enflasyondan doğan fark ile toplu sözleşmede belirlenen rakam üzerinden hesaplanıyor. 6 aylık enflasyon yüzde 25.5 olursa, ocakta yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 9.15 olacak. Bu zamma temmuzda yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı eklendiğinde kümülatif zam yüzde 20.07 olacak. Bu rakam baz alındığında 32 bin 861 lira olan en düşük memur maaşı 39 bin 456 lirayı bulacak. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 699 lira olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İŞÇİ EMEKLİSİNE % 25.5

SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yapılıyor. 6 aylık enflasyon yüzde 25.5 olduğunda SGK ve Bağ-Kur emeklisi bu oranda zam alacak. Bu arada kök aylığı 7 bin 500 liranın altında olanların maaşları, zamma rağmen 10 bin lirayı aşmadığı takdirde en düşük emekli maaşı uygulamasından yararlanacak.

BU ÖDEMELERİN HEPSİ DEĞİŞECEK

KIDEM TAZMİNATI TAVANI: Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş zam oranı ile belirleniyor. Bu çerçevede kıdem tazminatı tavanı, 35 bin 58 liradan 42 bin 94 liraya çıkacak. Nihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca duyurulacak.

BEDELLİ ASKERLİK: Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor. Hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli ücreti, 219 bin 258 lira olacak.

YAŞLILIK AYLIĞI: Buna göre yaşlılık aylığı 3 bin 504 liradan 4 bin 207 liraya yükselecek.

ENGELLİ AYLIĞI: Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 2 bin 798 liradan 3 bin 359 liraya, engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 4 bin 197 liradan 5 bin 39 liraya, engelli yakını aylığı 2 bin 798 liradan 3 bin 361 lira olarak güncellenecek.

EVDE BAKIM YARDIMI: Evde bakım yardım desteği 7 bin 608 liradan 9 bin 131 liraya çıkacak.

6 AYLIK TÜFE % 25.5 OLURSA KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25.5

Memurun enflasyon farkı: Yüzde 9.15

Memurun toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

Memur 6 aylık zam: Yüzde 20.07

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK? (TL)

Unvanlar Ocak Temmuz

En düşük memur emeklisi 14.740 17.699

Bağ-Kur (Esnaf) 10.178 12.773

Bağ-Kur (Tarım) 8.089 10.151

SSK (2000 öncesi) 11.367 14.265

SSK (2000 sonrası) 7.047 8.843

Öğretmen (1/4) 39.781 47.765

Polis (8/1) 44.292 53.181

Hemşire (5/1) 40.179 48.242

Mühendis (1/4) 50.869 61.078