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Ekonomi Milyonların gözü kulağı bu haberde! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Milyonların gözü kulağı bu haberde! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-12-26 16:41:00 -
Milyonların gözü kulağı bu haberde! Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz toplantısını gerçekleştirecek. İnşallah en kısa sürede açıklamayı planlıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Asgari ücrette 3’üncü toplantı ne zaman olacak" sorusu üzerine Bakan Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Teknik bir analiz söz konusu. O analizler bittikten sonra 3 temsilcimiz var biliyorsunuz; hem kamu hem özel hem de işveren temsilcilerimizin katıldığı. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı" sorusuna ise, "Bir rakam yok. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" cevabını verdi

Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin ise, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, resmi gazeteye çıkar çıkmaz, en kısa sürede biz hazırlıklarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

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