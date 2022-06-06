Milyonların gözü Erdoğan'da! Müjdeyi açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kira artış düzenlemesi ve milyonların beklediği 3600 ek göstergenin detaylarını açıklaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.
Gündemin en önemli başlıklarından biri, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi olacak.
Kabine toplantısının ağırlıklı gündemini ise ekonomi oluşturacak.
3600 ek gösterge düzenlemesi için nihai kararın verileceği toplantıda, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınacak tedbirler ve kira zamlarına yapılacak düzenleme de masaya yatırılacak.
Yeni operasyon
Terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyine yapılacak yeni sınır ötesi harekat da gündemin bir başka sıcak başlığı.
3600 ek gösterge
Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını paylaşacak.