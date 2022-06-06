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Gündem Milyonların gözü Erdoğan'da! Müjdeyi açıklayacak
Gündem

Milyonların gözü Erdoğan'da! Müjdeyi açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kira artış düzenlemesi ve milyonların beklediği 3600 ek göstergenin detaylarını açıklaması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 10:02:00 -
Milyonların gözü Erdoğan'da! Müjdeyi açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.

Gündemin en önemli başlıklarından biri, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi olacak.
Kabine toplantısının ağırlıklı gündemini ise ekonomi oluşturacak.

3600 ek gösterge düzenlemesi için nihai kararın verileceği toplantıda, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınacak tedbirler ve kira zamlarına yapılacak düzenleme de masaya yatırılacak.

Yeni operasyon

Terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyine yapılacak yeni sınır ötesi harekat da gündemin bir başka sıcak başlığı.

3600 ek gösterge

Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını paylaşacak.

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Yorumlar

vatandaş

7 milyondan fazla süresiz nafaka mağdurlarına seçimde size müjde verecek. bu gidişle arkanızdan el sallayacak.

selim

3600 ekgösterge alanların da ekgöstergesini 4800 yapın. madem paranız var.
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