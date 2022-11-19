Milyonların beklediği zam haberi geldi! Asgari ücret bu kadar olacak

Aralık ayının ilk haftasında Tespit Komisyonu toplanacak ve üç toplantı sonrasında yeni asgari ücret belirlenecek. Yeni rakam, işsizlik maaşından borçlanmaya kadar pek çok kalemi değiştirecek.

Asgari ücret için gözler kritik toplantıda. 2023 asgari ücret ne kadar olacak herkes merak ediyor. Faruk Erdem bugün kaleme aldığı yazısında enflasyona dikkat çekti ve şunları kaydetti:

"Asgari ücret artışlarının son 10-15 yıllık sürecine bakıldığında tüm artışların enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görülüyor.

Genel olarak enflasyonun 5-10 puan üzerinde yapılan artışlar geçtiğimiz yıl daha da yüksek olmuştu. Ocak ayında yüzde 50 ve Temmuz ayında da yüzde 30 olmak üzere yüzde 95'in üzerinde bir artış ile asgari ücret 2.825 liradan 5.500 TL'ye çıkartılmıştı.

Bu yıl da yine yıl sonu enflasyon hedeflerine bakılarak bir artış yapılması bekleniyor.

Bu durumda artışın yeni rakamı 7.700-8.800 TL arasında bir noktaya taşıması öngörülüyor.

Ancak asgari ücrete 2023 yılında da bu yıl olduğu gibi iki artış yapılması da ihtimaller dahilinde. Ücretlerin enflasyon karşısında erimesini önlemek için yılın ortasında emekli ve memurlara yapıldığı gibi bir ikinci zam da gerçekleştirilebilir. Bu durumda artış oranları yıllık değil 6 aylık belirlenebilir."