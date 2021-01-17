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Ekonomi Milyonları sevindiren haber! Ek zam müjdesi...
Ekonomi

Milyonları sevindiren haber! Ek zam müjdesi...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren zam haberi. Aralık aynıda belirlenen enflasyon rakamları ile memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları belli oldu. Memur emeklileri yüzde 7.33 oranında zam alırken işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.36 oranında alacak. Emeklilerin zamlı maaşları yarından itibaren yatmaya başlayacak. Gelen son dakika haberde emeklilerin ek ödemelerine de zam geldi. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-01-17 09:05:00 - 2021-01-17 09:06:57
Milyonları sevindiren haber! Ek zam müjdesi...

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 8.36, memur emeklilerininki yüzde 7.33 arttı. Maaşlarla birlikte ek ödemeler de yükseldi. Ek ödeme tutarları, zamlı maaş üzerinden hesaplandığı için arttı.

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişti. Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.

Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor.

Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak.

Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

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