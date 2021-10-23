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Teknoloji Milyonları ilgilendiriyor! WhatsApp'ı izinsiz ekledi, bakın ne oldu
Teknoloji

Milyonları ilgilendiriyor! WhatsApp'ı izinsiz ekledi, bakın ne oldu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili İspanya'da yaşanan bir olay dünya gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 14:09:00 -
Milyonları ilgilendiriyor! WhatsApp'ı izinsiz ekledi, bakın ne oldu

WhatsApp gruplarındaki kişileri izinsiz ekleyenler dikkat! Ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte ayrıntılar....

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Kısa süre önce Telegram‘ın sevilen özelliği kaybolan mesajları bünyesine katan platform, bu yenilikleri sayesinde daha çok kullanıcıyı kendine çekmeyi başarıyor.

Özellikle toplu konuşmalar için ideal olan platform, gruplar özelliği sayesinde yüzlerce insanın eş zamanlı olarak sohbet etmesine olanak sağlıyor. Ancak bu durum bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Ne yazık ki ülkemizde ve dünyada buradaki sorunların önüne geçecek bir yasa bulunmuyordu. Ta ki şimdiye kadar.

Bu konuda yasal bir düzenleme yapan İspanya, yeni sosyal medya yasasını yürürlüğe soktu. Buna WhatsApp grubunda olan bir kişiyi rızası olmadan ekleyenlere ceza geliyor. Mağdur olan kişinin yasal olarak haklarını araması durumunda suçu işleyen kişiye 4.000 Euro para cezası kesiliyor. Cezanın nedeni ise kısa süre önce açılan bir dava.

İspanya‘da yaşayan bir kadın, geçtiğimiz aylarda mahkemeye başvurarak şikayetçi oldu. İddiaya göre gittiği spor salonunun WhatsApp grubunda yer alan kadının telefon numarası ve diğer özel bilgileri grubun diğer üyeleri tarafından alındı ve üçüncü kişilere verildi.

Yaşanan olayların ardından ülkemizdeki ve dünya çapındaki tartışmalar da yeniden alevlendi. Hali hazırda bir sosyal medya yasası üzerinde çalışan TBMM‘nin benzer bir maddeyi yasanın içine ekleyip eklemeyeceği ise merak konusu.

(Shiftdelete)

 

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