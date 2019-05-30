Milyonları ilgilendiriyor! WhatsApp’a 2 bomba özellik Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iki yeni özelliğini kullanıcılarına sundu.

1,5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iki yeni özelliğini kullanıcılarına sundu. Yeni özellik ile peş peşe gelen sesli mesajlar bir dokunuşla dinlenebilecek. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikleri ile gündemde. Yeni özelliklerden birincisi sayesinde Whatsapp’ta peş peşe gelen sesli mesajları tek tek dinlemek yerine bir dokunuşla hepsini birden dinleyebileceksiniz. Platforma entegre edilen ikinci özellik sayesinde 'iletildi bilgisi' ise WhatsApp’ta bir mesajın kaç kere iletildiğini kontrol etmenizi sağlıyor.

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