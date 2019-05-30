0553 313 94 23

Milyonları ilgilendiriyor! WhatsApp’a 2 bomba özellik

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iki yeni özelliğini kullanıcılarına sundu.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:14
Milyonları ilgilendiriyor! WhatsApp’a 2 bomba özellik

1,5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iki yeni özelliğini kullanıcılarına sundu. Yeni özellik ile peş peşe gelen sesli mesajlar bir dokunuşla dinlenebilecek.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikleri ile gündemde.

Yeni özelliklerden birincisi sayesinde Whatsapp’ta peş peşe gelen sesli mesajları tek tek dinlemek yerine bir dokunuşla hepsini birden dinleyebileceksiniz.

Platforma entegre edilen ikinci özellik sayesinde 'iletildi bilgisi' ise WhatsApp’ta bir mesajın kaç kere iletildiğini kontrol etmenizi sağlıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:14
  1. WhatsApp
  2. Facebook
  3. sesli mesajlar
  4. popüler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
    1. Otomobille çarpışan motosikletin..
    2. Kaymakam Dundar, sınır güvenliği..
    3. İnternetten araç satın almaya..
    4. Kuşadası’nın 30 yıllık muhtarı..
    5. Beyin Pili Hastaları Derneği..
    6. Taşköprü’de bıçaklanarak öldürülen..
    7. Marisu SumudicaMarius Sumudica Süper..
    8. Eski Askeri Yargıtay üyesi Çetin'e..
    9. Danıştay eski Üyesine FETÖ'den hapis..
    10. Türk lojistikçiler Münih’te boy..
    11. Abdullah Avcı kulüp binasından ayrıldı
    12. Okullarda ormanın önemi anlatılıyor
    13. "Mavi Medrese" ziyarete açıldı
    14. Seçimdeöğrencilere söz verdi vaadini..
    15. Bir yıllık emekleri göz doldurdu
    16. Genç kadın intihar etti
    17. Başkan Hürriyet’ten çalışanlara maaş..
    18. Akşehir’de düzenlenen kitap okuma..
    19. Beyaz Ev önünde kendisini ateşe..
    20. Abdullah Avcı, Başakşehir kulüp..
    21. Mikro Yazılım ve Zirve Yazılım..
    22. Mobil fotoğrafçılığın yeni temsilcisi..
    23. Esad güçleri İdlib’i bombaladı: 5 ölü
    24. Döşemealtında sürücülere yaya bilinci..
    25. Beyşehir’in caddeleri göl mavisi..
    26. İsrailli yazardan çarpıcı sözler:..
    27. Akgöl Sazlıkları'nda yeni 2 obruk oluştu
    28. Antalya Emniyeti’nden metamfetaminde..
    29. Saadet Partili adaydan dikkat çeken..
    30. Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Eski CHP'li o isim parti kuruyor! Tarih verdi...
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'