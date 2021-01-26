Milyonları ilgilendiren haber! Doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır? Doğalgaz tasarrufunun ipuçları nelerdir?

Binlerce hatta milyonlarca vatandaş, Doğalgaz tasarrufunun püf noktalarını detaylı öğrenmek isterken, tasarruf için yeni teknolojik gelişmelerden de haberdar olmak istiyor.

Tam bu noktada ısıtma sistemlerinin daha verimli kullanılması için yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kullanıcılar Doğalgazdan nasıl tasarruf ederim? Doğalgaz tasarrufu yapmak için neler yapmalıyız? Doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır? Doğalgaz tasarrufunun ipuçları nelerdir? Sorusuna cevap aradı…

İşte detaylar;

Isıtma sistemlerinin daha verimli kullanımı için dikkat edilmesi gereken noktalar binlerce vatandaş tarafından merak edilip araştırılıyor. Soğukların kendini iyice hissettirdiği şu günlerde kullanıcılar, ısıtma sistemlerini daha verimli kullanırken aynı zamanda maksimum yakıt tasarrufu da sağlamak istiyor.

Doğalgaz tasarrufu için en önemli noktaların yetkili servisler tarafından cihazlarda periyodik bakım yapılması ve oda sıcaklığı ayarının bilinçli uygulanması olduğu vurgulandı.

Bilinçli oda sıcaklığı ayarıyla tasarruf mümkün

Bosch Termoteknoloji profesyonelleri, oda sıcaklığını 1oC düşürmenin, doğalgaz tüketiminde tasarruf sağladığını vurguluyor. İstanbul şartlarında oda sıcaklığını 1oC azaltmak, yaklaşık yüzde 10 yakıt tasarrufu anlamına geliyor. Ayrıca sıcaklığın çok yükseltilmesi, odadaki havanın kurumasına da neden oluyor.

Kombinin kapasitesini hassas bir biçimde kontrol edebilmesi ve oda kumandaları ile uyumlu çalışması da tasarrufu sağlayan en önemli kriterlerden biri. Modülasyonlu oda kumandası ile çalışarak kapasitesini oda sıcaklığına göre ayarlayan modülasyonlu kombiler, diğerlerine göre daha az yakıt tüketiyor. Cihazların çalışma süreleri boyunca servis ve bakımlarının yetkili servisler tarafından düzenli yapılması da tasarrufta önemli etkenler arasında. Diğer yandan tasarruf için kombi kadar uygun radyatör seçimine de dikkat etmek gerekiyor. Odalardaki camların altını tam kapatacak şekilde radyatör seçmek (ince panel radyatörler) camlardan gelen soğuk hava akışını sınırlandıracağı için ısınmayı hızlandırıyor ve cihazın yakıt tüketimini düşürüyor.

Isı yalıtımının önemi

Yakıt tasarrufu konusunda en önemli faktörlerden biri de evin ısı yalıtımının iyi olmasıdır. Standartlara uygun yalıtım ciddi bir yakıt tasarrufu sağlar. Bulunduğunuz apartman dairesinde alt ve üst katınızdaki daireler ısıtılmıyorsa bu da evinizden diğer evlere ısı kaçmasına sebep olur ve kombilerde yakıt sarfiyatını arttırır. Bununla birlikte en üst kattaki dairelerin çatı kısmında iyi bir izolasyon olması şarttır. Doğalgaz ile ısınan evinizde bunlar eksik ise, gerekli düzenlemelerin yapılması ciddi yakıt tasarrufları sağlar.

Kombi seçiminde sezonsal verim değerine dikkat

Yoğuşmalı kombi seçimini yaparken cihazın sezonsal verim değerlerine bakılması ve oda sıcaklığına göre modülasyonlu işletim yapabilmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Buna uygun modülasyonlu oda kumandalarıyla kullanılan kombiler ısıtma işletimi en verimli şekilde gerçekleştirilebilir. Bu nedenle tüm yoğuşmalı kombilerde ileri teknoloji ürünü hassas oda sıcaklığı kontrolü sağlayan modülasyonlu oda kumandalarının kullanımı öneriliyor.

EasyControl akıllı oda kumandası ile ısıtma sisteminizi en verimli şekilde kullanmak mümkün

Bosch EasyControl akıllı oda kumandası; kendiliğinden öğrenme ve geo-fencing mod gibi akıllı fonksiyonları sayesinde ısıtma sisteminin en verimli şekilde kullanılmasını ve enerji tasarrufu elde edilmesine yardımcı oluyor.

Mobil uygulama üzerinden kendiliğinden öğrenme modunun aktifleştirilmesiyle birlikte kombinin zaman programı 7 gün boyunca takip edilip, kaydediliyor. Böylelikle kullanıcıların bireysel günlük rutinleri EasyControl akıllı oda kumandası tarafından tanınıyor ve buna bağlı olarak en uygun sıcaklık otomatik olarak ayarlanabiliyor.

EasyControl akıllı oda kumandası coğrafi konumu belirlemek amacıyla geo-fencing özelliğini kullanarak konutun etrafında bir mesafe yarıçapı tanımlıyor. Kullanıcının akıllı telefonu sayesinde evden uzaklaşıldığında veya giriş yapıldığında kumanda bunu algılıyor ve uygulamaya haber veriyor. Böylece EasyControl ve kombi tarafından ev sahibinin tercih ettiği sıcaklık ayarı otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Doğalgaz tasarrufunda daha detaylı ipuçlarına “Doğalgaz tasarrufu için ne yapmalıyım?” videosunda ulaşılabilir.