Milyonları ilgilendiren gelişme! Büyük cezalar geliyor

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, izinsiz olarak reklam içerikli arama yapılması, mesaj ve elektronik posta gönderilmesinde 15 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilmesine yönelik karar aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna, reklam içerikli, elektronik postalar ve cep telefonlarına iletilen mesajlara ilişkin çok sayıda ihbar ve şikayet yapıldı.

Bunun üzerine inceleme başlatan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, izinsiz reklam içerikli mesaj gönderenler hakkında kanundan kaynaklı hakkını kullanarak, yaptırım uygulanmasına hükmetti.

Kurul, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında, kişilerin rızalarını almadan reklam içerikli arama yapanların, SMS gönderenlerin, elektronik posta yönlendirenlerin bu faaliyetlerini derhal durdurmalarına yönelik "ilke kararı" aldı.

Cezanın üst limiti 1 milyon lira

"İlke kararı" kapsamında, reklam içerikli mesaj gönderimine ve çağrılara son vermeyenlere ilişkin olarak Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli idari işlemler başlatılacak.

Buna göre de izinsiz olarak reklam içerikli SMS, elektronik posta gönderenlere, arama yapanlara 15 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

Öte yandan, reklam bildirimlerinin yönlendirildiği telefon numarası ve elektronik posta adreslerinin hukuka aykırı elde edilesi halinde, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili hükümleri çerçevesinde gerekli hukuki işlemlerin başlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

Karar, önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak.