Milyonları havalara zıplatacak gelişme! 1 Ağustos’ta başlıyor

Milyonlarca memur ve emeklinin zamlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos Salı günü başlıyor. Görüşmelerde memurların ve emeklilerin 2024 ile 2025 yıllarına ait mali ve sosyal hakları belirlenecek. Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Ay boyunca sürecek toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek. İlk karar 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak maaş artışlarına ilişkin olacak. Toplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. 1 Ağustos'taki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak..

Sendikalar görüşmelerle ilgili tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantıda tekliflerini duyuracak. 21 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantı ile görüşme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

Toplantı takvimi şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor.

2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi.

15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması.

16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı.

21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması.

22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci.

3 AYLIK ZAM TEKLİFİ

2024'te artışların 3'er aylık dönemler halinde yapılmasını isteyen Memur-Sen, önümüzdeki yıl ilk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam talep ediyor. Konfederasyonun bir sonraki yıla ilişkin yani 2025'e ilişkin teklifi ise ilk 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış... Ayrıca Memur-Sen, enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini talep ediyor.

Memur-Sen'in açıkladığı taleplerden bazıları şöyle:

- En düşük memur maaşı, taleplerimize göre 2024'ün Ocak ayında 29 bin 700 lira olacak.

- Toplu sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.

- 1'inci dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

- Kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı yapılmasını talep ediyoruz.

- Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye verilmesini istiyoruz.

- Aile yardımı olarak verilen eş yardımının 2 bin, çocuk yardımının 500 liraya çıkarılmasını, bu yardımın emeklilere de verilmesini talep ediyoruz.

- Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz.

- Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini talep ediyoruz.

- Doğum yardımının 5 bin 98, evlenme yardımının 24 bin 215, ölüm yardımının 19 bin 372 lira olarak ödenmesini istiyoruz.

ÜCRETSİZ KREŞ İMKANI

- Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı verilmesini talep ediyoruz.

- Memurlara verilen 8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli memurlara da yansıtılmasını istiyoruz.

- Emekli kamu görevlilerinin en son görev yaptıkları kurumların dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.”