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Dünya Milyonlarca yıllık antik kayayı parçaladılar! ABD o 2 kişiyi arıyor
Dünya

Milyonlarca yıllık antik kayayı parçaladılar! ABD o 2 kişiyi arıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-17 01:53:00 -
Milyonlarca yıllık antik kayayı parçaladılar! ABD o 2 kişiyi arıyor

ABD'de, Mead Gölü havzasındaki antik kaya oluşumlarına zarar veren iki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Milli Park Servisi ihbar hattına gönderilen video kaydında, Las Vegas yakınlarında iki yetişkin adamın, milyonlarca yıllık geçmişi olan doğal kaya oluşumlarını yuvarlayarak parçaladığı görüldü.

Mead Gölü Ulusal Rekreasyon Alanı yetkilileri, kurumun internet sayfasından yaptıkları yazılı açıklamada, olayın gölün kuzey tarafındaki Redstone Dune Yolu yakınlarında meydana geldiğini, ''hasarın onarılamaz olduğunu'' belirtti.

Açıklamada, gölün etrafındaki çok geniş bir alana yayılan ve koruma altına bulunan kızıl renkli antik kayaları da bulunduran çöl ve kanyon oluşumlarının her yıl yaklaşık 6 milyon ziyaretçi çektiği bilgisine yer verildi.

Suçluların bulunması için bölge halkından yardım isteyen yetkililer, bu kişilerin hapis cezasının yanı sıra para cezasıyla da karşı karşıya kalabileceğini kaydetti.
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