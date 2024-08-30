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Ekonomi Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar!
Ekonomi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar!

Yeniakit Publisher
2024-08-30 10:26:00 -
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinde ödeme süresinin uzatıldığını açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinde ödeme süresinin uzatıldığını açıkladı.

GİB, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 13 Eylül Cuma günü sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde konuya ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle 6 Eylül gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 ikinci geçici vergi dönemine (nisan-mayıs-haziran) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 13 Eylül Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 6 Eylül günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

Süre uzatımında geçen yıl cirosu toplamı 50 milyon liranın altında olan mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmamasına yönelik düzenlemeler de dikkate alındı.

Daha önce 19 Ağustos'a kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin süresinin 6 Eylül Cuma'ya kadar uzatıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: A.A

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