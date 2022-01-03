Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren gelişme! İşte detaylar

2021’in son günü yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 2022 yılında trafik sigortasında tavan fiyatların artırıldığını hatırlatan Noyan Doğan, Hürriyet'teki yazısında sürücülerin bundan nasıl etkileneceğini tek tek anlattı. İşte o çok önemli yazı:

"Trafik sigortasında olası kriz aşıldı. 2021’in son günü yapılan ve Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 2022 yılında trafik sigortasında tavan fiyatlar artırıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan düzenlemeye göre; 2022’nin şubat ayının başında trafik sigortası fiyatına bir kereye mahsus olmak üzere yüzde 20 artış yapılacak. Aynı düzenleme ile yine şubat ayından itibaren başlamak üzere sigorta şirketlerine her ay trafik primlerini yüzde 1.5 artırma hakkı da tanındı. Biraz karışık gelebilir, o nedenle daha basit anlatayım.

Malum, trafik sigortasında tavan primi illere, araç gruplarına, sürücünün hasar geçmişine göre SEDDK belirleyip, yayınlıyor. Sigorta şirketleri de bu tavan fiyatın üzerine satamıyor ama isteyen bu fiyatın altında primle poliçe kesebiliyor. SEDDK, sene başlarında, tavan fiyata her ay yapılacak fiyat artış oranını da belirliyor ve şirketler isterlerse bu oranlarda aylık primi artırabiliyor. Geçen yılın sonlarına doğru 2022 için aylık prim artışını da yüzde 1.25 olarak açıklanmıştı ki, bu da yıllık yüzde 15 artış anlamına geliyordu.

ORTALAMA PRİM 889 TL

Peki, bu yeni düzenleme sürücülere nasıl yansıyacak? Kamunun açıkladığı tavan fiyatlar üzerinden bir hesap yaptım. Otomobillerde; İstanbul’da, 4. kademe denilen ilk kez sigorta yaptıracaklar, 2022’nin şubat ayında trafik sigortasına 2.236 lira ödeyecekler. 7. kademe denilen hasarsız sürücülerin sigorta primi ise şubat ayında 1.300 lira olacak. Senede üç-beş kazaya karışan hasarlı sürücünün primi ise 5.500 liraya çıkacak.

Mesela, Ankara’da, şubat ayında, 4. kademede olan bir sürücü sigortaya 2.172 lira, 7. kademedeki sürücü 1.194 lira, hasarlı sürücü ise 5.433 lira ödeyecek. 2021 aralık ayında trafik sigortasında Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu gibi illerde uygulanan en düşük fiyat olan 894 lira, şubat ayından itibaren 1.100 liraya çıkacak.

Bu bahsettiklerim kamunun belirlediği tavan fiyatlar. Belirttiğim gibi şirketler bu fiyatın üzerine çıkamıyor ama altına inebiliyor ki, genelde bu fiyatların çok altında poliçe kesiliyor. Nitekim aralık ayında ortalama trafik sigortası fiyatı -otomobiller için bahsediyorum- 721 liraydı. Şimdi bu fiyat ocak ayında 730 liraya çıkacak, şubat ayında ise 889 lira olacak.

BİR KERELİK YÜZDE 20 ARTIŞ

Ancak 2021’de kurdaki hareketliliğin yedek parça maliyetlerine yansıması ve enflasyondaki artış nedeniyle sigortacıların hasar maliyetleri yüzde 60’ların üzerine çıkınca; alınan primler hasarları karşılamaya yetmedi ve şirketler, trafik sigortasında 900 milyon liraya yakın zarar açıkladı. 2022’de ise yedek parça, asgari ücret ve enflasyonun trafik sigortasında hasar maliyetlerini minimumda yüzde 59 artıracak olması nedeniyle sigortacılar yeni senede aylık yüzde 1.25’lik prim artışının yetmeyeceğini öne sürerek, fiyatlarda revizyon yapılmasını talep etmişti.

Beklenen düzenleme yılın son günü yapıldı ve trafik fiyatlarına bir kereye mahsus yüzde 20’lik artış yapılması, primlerin de her ay yüzde 1.5 artırılması ve fiyatların da 1 Şubattan itibaren geçerli olması öngörüldü. Bu durumda sigorta şirketleri trafik sigortası fiyatlarını 2022’nin Ocak ayında yüzde 1.25 artıracak; şubat ayında ise bir kerelik yüzde 20 artış yapacak ve yine şubat ayından itibaren de her ay fiyatlarını yüzde 1.5 artırabilecek. Kabaca 2022 yılında trafik sigortası fiyatı toplam yüzde 36.5 artacak.

ELEKTRİKLİ ARACA İNDİRİM

Bir noktanın daha altını çizeyim. Yılın son günü trafik sigortasında yapılan düzenleme sadece prim artırımı ile ilgili değil. Aynı yönetmelikle SEDDK’ya, araçların yakıt cinsine ve emisyon değerlerine göre belirlenen prim indirim ve artırım oranlarına ek olarak yüzde 10’a kadar indirim veya artırım uygulama hakkı da tanındı. Peki, bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor; yeni senede, hibrit ve elektrikli araçlara trafik sigortasında pozitif ayrımcılık uygulanabilecek. SEDDK, bu hakkı kullanacak olursa elektrikli araç kullanan sürücüler, dizel araç kullananlara göre trafik sigortasına yüzde 10 daha az prim ödeyecek."