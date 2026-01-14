Milyonlarca öğrenciye müjde! Sömestir tatili için geri sayım resmen başladı!

  • İSTANBUL
Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı 16 Ocak Cuma günü çalacak son ders ziliyle birlikte tamamlanıyor. İlk ve orta dereceli okullarda eğitim gören milyonlarca öğrenci, karnelerini alarak iki hafta sürecek olan yoğun temponun yorgunluğunu atacakları yarıyıl tatiline çıkmanın heyecanını yaşıyor.

İlk ve orta dereceli okullarda 2025-2026 eğitim ve öğretim yarıyılı tatili 16 Ocak’ta başlayacak ve 2 Şubat 2026 tarihinde tekrar ders başı yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılının sona ermesi dolayısıyla Menteşe ilçesinde düzenlenecek olan yarıyıl tatili karne töreni, 16 Ocak 2026 Cuma günü saat 11.00’de Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesinde gerçekleştirilecek.

 

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi itibarıyla Muğla genelinde resmi ve özel olmak üzere toplam 823 okulda, 161 bin 583 öğrenci ve 15 bin 943 öğretmen yarıyıl tatiline girecek. Yarıyıl tatili 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak.

