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Gündem Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı bu toplantıda! Gündemde yüz yüze eğitim var
Gündem

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı bu toplantıda! Gündemde yüz yüze eğitim var

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı Beştepe'de devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı okullara ilişkin alınacak yüz yüze eğitim kararına çevrildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:01:00 - 2020-10-05 19:24:16
Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı bu toplantıda! Gündemde yüz yüze eğitim var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.50'de toplanan Kabine'nin gündeminde koronavirüsle mücadele var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak. Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını da sunacak.

Yüz yüze eğitim

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını da sunacak. 21 Eylül'de ana okulu ve 1. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasından 3 hafta sonra, diğer kademeler için karar alınacağı bildirilmişti. Toplantıda, Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda bu konu karara bağlanacak.

Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur" demişti.

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