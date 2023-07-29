Milyonlarca müşteri şokta! Dev banka iflas ettiğini açıkladı

Küresel çapta yaşanan ekonomik kriz bir bankayı daha iflas ettirdi.

Giyim, dekorasyon, otomobil ve ilaç sektörünün ardından bankacılık sektöründe de önemli bir Rus markası battı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaptırıma maruz kalan Rusya merkezli Alfa Bank’ın Hollanda’da faaliyet gösteren alt kuruluşu ATB battı.

Rusya'nın en büyük özel bankası Alfa Bank'ın Hollanda'da faaliyet gösteren alt kuruluşu ATB, iflasını, "ABD ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımlar bankanın faaliyetlerini devam etmesini zorlaştırdı." ifadeleriyle açıkladı.

Müşterilerin mevduatlarının ise Hollanda Merkez Bankası'nın tasarruf sahiplerini koruma programı uyarınca geri alınabileceği belirtildi.

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ATB'nin Rusya’da bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden ve yaptırım listesinde bulunan Mikhail Fridman'a ait olduğu ve bankanın yaklaşık 23 bin özel müşterisinin olduğu biliniyordu.