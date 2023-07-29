  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Milyonlarca müşteri şokta! Dev banka iflas ettiğini açıkladı
Ekonomi

Milyonlarca müşteri şokta! Dev banka iflas ettiğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-07-29 01:59:00 - 2023-07-29 02:23:20
Milyonlarca müşteri şokta! Dev banka iflas ettiğini açıkladı

Rusya merkezli Alfa Bank’ın Hollanda’da faaliyet gösteren alt kuruluşu ATB iflas ettiğini duyurdu.

Küresel çapta yaşanan ekonomik kriz bir bankayı daha iflas ettirdi.

Giyim, dekorasyon, otomobil ve ilaç sektörünün ardından bankacılık sektöründe de önemli bir Rus markası battı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaptırıma maruz kalan Rusya merkezli Alfa Bank’ın Hollanda’da faaliyet gösteren alt kuruluşu ATB battı.

Rusya'nın en büyük özel bankası Alfa Bank'ın Hollanda'da faaliyet gösteren alt kuruluşu ATB, iflasını, "ABD ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımlar bankanın faaliyetlerini devam etmesini zorlaştırdı." ifadeleriyle açıkladı.

Müşterilerin mevduatlarının ise Hollanda Merkez Bankası'nın tasarruf sahiplerini koruma programı uyarınca geri alınabileceği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ATB'nin Rusya’da bankacılık sektörünün önde gelen isimlerinden ve yaptırım listesinde bulunan Mikhail Fridman'a ait olduğu ve bankanın yaklaşık 23 bin özel müşterisinin olduğu biliniyordu.

Dev banka iflas etti! Bir dönem büyük bir şirketti: Duyan herkes şaşıracak! Milyonlarca müşterisi mağdur oldu
Dev banka iflas etti! Bir dönem büyük bir şirketti: Duyan herkes şaşıracak! Milyonlarca müşterisi mağdur oldu

Ekonomi

Dev banka iflas etti! Bir dönem büyük bir şirketti: Duyan herkes şaşıracak! Milyonlarca müşterisi mağdur oldu

Yerel bankalar 'diyete' başladı!
Yerel bankalar 'diyete' başladı!

Ekonomi

Yerel bankalar 'diyete' başladı!

Ahmet Hakan’dan yeni Merkez Bankası Başkanı’na not! Bakın kaç puan verdi
Ahmet Hakan’dan yeni Merkez Bankası Başkanı’na not! Bakın kaç puan verdi

Medya

Ahmet Hakan’dan yeni Merkez Bankası Başkanı’na not! Bakın kaç puan verdi

Japonya Merkez Bankası'nda flaş hamle "Yok artık" dedirtti: 2024'ü etkileyecek adım, değişim dünyayı şekillendirecek
Japonya Merkez Bankası'nda flaş hamle "Yok artık" dedirtti: 2024'ü etkileyecek adım, değişim dünyayı şekillendirecek

Dünya

Japonya Merkez Bankası'nda flaş hamle "Yok artık" dedirtti: 2024'ü etkileyecek adım, değişim dünyayı şekillendirecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23