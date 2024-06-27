Milyonlarca memur ve emekli o tarihe kitlendi: İlişkin düzenlemeler! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Finansal Kurumlar Birliği tahminine göre ise 10 bin lira olan bir emeklinin maaşı 12 bin 661 lira, 15 bin lira olan emekli maaşı 18 bin 991 lira, 20 bin lira olan emekli maaşı 25 bin 332 liraya yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

MEMURA YÜZDE 20.35 ZAM: EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haziran enflasyonu yüzde 2.52 olarak açıklanırsa memur ve memur emeklileri yüzde 20.35 kümülatif zam alma hakkına sahip olacak. Bu rakam baz alındığında en düşük maaş 32 bin 861 liradan 39 bin 548 liraya yükselecek.

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En düşük memur emekli maaşı ise 17 bin 739 liraya yükselecek.

Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 3.17'lik tahmini gerçekleştiği takdirde ise enflasyon farkı yüzde 10.1, zam oranı ise yüzde 21.11 olacak.

İŞTE MESLEK MESLEK YENİ ZAMLI MAAŞLAR

Sabah''ta yer alan habere göre yılın ikinci yarısında yüzde 20.35 oranında zam yapılması durumunda üniversite mezunu bir memurun maaşı 34 bin 235 liradan 41 bin 202 liraya çıkacak.

Şube müdürünün yeni maaşı 59 bin 544 liraya yükselirken, uzman öğretmenin maaşı 53 bin lirayı geçecek.

Yılın ikinci yarısında yapılacak zamla başkomiser maaşı 58 bin 875 liraya, polis memuru maaşı 53 bin 305 liraya, uzman doktor maaşı 98 bin 718 liraya çıkacak.

İŞTE MUHTEMEL ZAM ORANLARI

5 aylık enflasyon: % 22.72

Haziran TÜFE beklentisi: % 2.52

6 aylık enflasyon: % 25.81

Emeklinin zam oranı: % 25.81

Memur ve memur emeklisi zammı: % 20.35

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