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Ekonomi Milyonlarca lira yatırım yapıldı! Herkes heyecanlı: Diyarbakır'da petrol sürprizi
Ekonomi

Milyonlarca lira yatırım yapıldı! Herkes heyecanlı: Diyarbakır'da petrol sürprizi

Yeniakit Publisher
2024-03-20 12:59:00 -
Milyonlarca lira yatırım yapıldı! Herkes heyecanlı: Diyarbakır'da petrol sürprizi

Birçok ilimizde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken bu kez Türkiye Petrolleri, Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde petrol kuyusu açmaya hazırlanıyor.

Türkiye Petrolleri, Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde açacağı Oyalı-1 tespit kuyusu ile petrol arama çalışması yürütecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır ili, Eğil ilçesi Musan Köyü sınırları içinde 1 adet lokasyon alanında Oyalı-1 petrol tespit kuyusu açılması planlanıyor. 

Faaliyet alanında döner sondaj yöntemi kullanılacak. Oyalı-1 tespit kuyusu 25000 metrekarelik AR/TPO/K/L44-D1,D2 ruhsat numaralı sahada yer alıyor. 

9 milyon TL yatırımla yürütülecek faaliyet, bir tespit sondajı faaliyeti olduğundan faaliyet kapsamında üretim söz konusu olmayacak.

Kaynak: Enerj, Günlüğü
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