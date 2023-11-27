Milyonlarca lira verip kağıt parçası almışlar! Şok detaylar ortaya çıktı!

Futbol dünyası 'yüksek kâr vaadiyle fon dolandırıcılığı' skandalıyla çalkalanıyor.

İstanbul Levent'te bulunan özel bir bankada şube müdürlüğü yapan Seçil Erzan, Fatih Terim başta olmak üzere, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Buse Terim, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Emre Çolak gibi birçok isimden para topladı.

Ünlü isimlerden topladığı paralarla 'ponzi' sistemine benzer bir dolandırıcılık yöntemi seçen Erzan'ın hayrete düşüren dolandırıcılığıyla ilgili ortaya çıkanlar bitmek bilmiyor.

Öyle ki son olarak dolandırılan bazı isimlerin milyonlarca dolar para verip, karşılığında herhangi bir belge ya da dekont almadığı öğrenildi.

Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre; Erzan'a inanan isimlerin, herhangi bir belge ya da dekont almak yerine sadece kaşeli, imzalı A4 kağıt parçalarıyla yetindikleri belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belge veya dekont olmadan işlem yaptıran futbolculardan Selçuk İnan'ın, 10 milyon dolar yazan antetli bile olmayan kağıdı savcılığa sunduğu öğrenildi.

İnan'ın avukatının mahkemeye Erzan imzalı 4 kağıt sunduğu belirtilirken, bir diğer A4 kağıtta da ne tarih ne antet ne de belge niteliği var.

Mahkemeye imzalı A4 kağıtlarını sundular

İnan'ın avukatının mahkemeye sunduğu kağıtta bakiyenin 2.5 milyon dolar, işlem tarihinin 30 Eylül 2022, vade tarihinin 31 Ekim 2022 olduğu yazıyor.

A4 kağıtta nominal ödenecek tutar olarak 3 milyon 675 bin dolar belirtildi.

Buna göre Seçil Erzan'ın, Selçuk İnan’ın 2.5 milyon dolarına 31 günde 1 milyon 175 bin dolar faiz vadettiği, İnan’ın toplam 1.5 milyon dolar alacağının kaldığı anlatıldı.

Emre Çolak'ın ise Erzan tarafından el yazılı not ile kandırıldığı aktarılırken, "2 milyon dolar verip eşantiyon not kağıdında yazı alanlar bile var." ifadesi dikkat çekti.

El yazısı olan kağıt parçası...

Emre Çolak'ın, kardeşi Emrah Çolak aracılığıyla Erzan'a 3 milyon 250 bin dolar yolladığı ve ilk başta karşılığında hiçbir belge almadığı öğrenildi.

Daha sonra ise Seçil Erzan, Emrah Çolak’a el yazısı olan bir kağıt parçası verdi.

Bankacılık kodları olan kağıtta “3 milyon 210 bin dolar. 26 Şubat 2023. 1 milyon 28 bin dolar. 4 milyon 238 bin dolar nominal” yazıldığı görüldü.

Böylelikle Emre Çolak’ın 3 milyon 210 bin dolarına bir ayda 1 milyon 28 bin dolar faiz alacağı vadedildiği ortaya çıktı.

Selçuk İnan ve Emre Çolak'ın dışında herhangi bir belge ya da dekont almadan dolandırılan isimlerden biri de Galatasaray'ın tercümanı Mert Çetin oldu.

77 bin dolar verdi, hiçbir şey almadı

Mert Çetin de 77 bin doları Seçil Erzan’a teslim etti ve hiçbir belge almadı.

Daha sonra pişman olan Çetin ile Erzan arasında geçen yazışmayı Mert Çetin'in avukatı, mahkemeye sundu.

Çetin'in, WhatsApp'tan Erzan'a, "Çok üzülerek söylüyorum ama benim de sisteme güvenim kalmadı. En azından elimde bir kağıt olsun, ben kendim için bir kağıt istiyorum canım. Zaten en baştan beri sen diyordun; kağıt vereyim diye. Ben de istiyorum canım. Kardeşimden, dayımdan aldım tüm paramı verdim.” dediği paylaşıldı.

Erzan ise "Mertciğim konuşuruz. Nasıl istersen öyle olur.” yanıtını verdi.