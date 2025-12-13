Bakan Yumaklı’dan üreticilere yeni destek müjdesi: Tiftik ekonomiye kazandırılacak

“SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN KAPSAMINI GENİŞLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ” Sözleşmeli üretimin bazı sorunları olduğunu aktaran Yumaklı, yapılan sözleşmelerin hem üretici hem de alıcı açısından çok uygulanabilir olmadığıyla ilgili şikayetlerin bulunduğunu ifade etti. Yumaklı, söz konusu şikayetleri tek tek analiz ettiklerine dikkati çekerek, "Tip sözleşmeler oluşturduk. Bu sözleşmelerin bir nüshasının Bakanlığa gelmesini sağladık ki bunları elektronik hale getirip, özellikle kağıt ve bürokratik işlemlerden kurtaralım istedik. Bakanlık olarak bu sözleşmelerin de takibini yapmaya başladık." şeklinde konuştu. Alıcı ve satıcı arasında anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik tahkim müessesesini getirdiklerini söyleyen Yumaklı, şunları kaydetti: "Anlaşmazlıkların da çok hızlı şekilde, 1-2 hafta gibi bir süre içerisinde çözülmesini sağladık. Burada üreticinin, ürünün satış garantisi ve piyasanın gidişatına göre değil, yapmış olduğu sözleşmenin sonuçlarına göre gelir elde etmesi önemli. Bunu tedarik edip de ürüne dönüştürecek olanlar için de ham madde garantisinin sağlanması önemli. Dolayısıyla sözleşmeli üretimle alakalı bütün başlıklarda bunu geliştirmeye ve sözleşmeli üretimin kapsamının genişletilmesini sağlamaya devam edeceğiz."