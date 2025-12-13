  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Bakan Yumaklı’dan üreticilere yeni destek müjdesi: Tiftik ekonomiye kazandırılacak

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Yumaklı’dan üreticilere yeni destek müjdesi: Tiftik ekonomiye kazandırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye tiftik keçisi üretiminin yüzde 78'inin gerçekleştiği Ankara'ya özgü tiftiğin, katma değerli bir ürün olarak ekonomiye kazandırılması için yeni destek mekanizmalarını devreye aldıklarını duyurdu. Bakan Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği yaparak bu üretim türünün özel olarak desteklenmesi için çalıştıklarını ve geçen yıla göre bu alandaki desteği iki katına kadar artırdıklarını belirtti.

#1
Foto - Bakan Yumaklı’dan üreticilere yeni destek müjdesi: Tiftik ekonomiye kazandırılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin önemli hayvansal üretim kalemlerinden olan tiftiğin potansiyelini artırmak amacıyla yeni bir yol haritası çizdiklerini açıkladı. Tiftik keçisinin Ankara'ya özgü bir tür olduğunu ve ülkedeki üretimin büyük bir çoğunluğunun başkentte yapıldığını belirten Yumaklı, bu özel türün korunması ve geliştirilmesinin önemine değindi.

#2
Foto - Bakan Yumaklı’dan üreticilere yeni destek müjdesi: Tiftik ekonomiye kazandırılacak

Yumaklı, tiftik keçisinin Ankara'ya özgü bir tür olduğunu, Türkiye'deki tiftik keçisi üretiminin yüzde 78'inin başkentte gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu özel türün korunması ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan yasal düzenlemeyle tiftiği, sözleşmeli üretim kapsamına aldıklarını anımsattı.

#3
Foto - Bakan Yumaklı’dan üreticilere yeni destek müjdesi: Tiftik ekonomiye kazandırılacak

Yumaklı, tiftik keçisinin hem üretiminin hem de kalite ve verimlilik özelliklerinin artırılmasına dönük çalışmalara verdikleri desteklerle yardımcı olduklarını anlatarak, "Özellikle üreticilerimizin Ankara'da yapmış oldukları bu üretim, Türkiye'de bu manada çok önemli bir etkiye sahip olacak." diye konuştu. Geçen yıla göre bu alanda verdikleri desteği 2 katına kadar artırdıklarını kaydeden Yumaklı, ayrıca Bakanlık olarak üreticilerin yanında olduklarını ve onların bütün çalışmalarına nezaret ettiklerini söyledi.

#4
Foto - Bakan Yumaklı’dan üreticilere yeni destek müjdesi: Tiftik ekonomiye kazandırılacak

“TİFTİĞİ CİDDİ BİR POTANSİYEL ALANI OLARAK GÖRÜYORUZ” Yumaklı, dünyada özellikle tiftikten yapılmış tekstil ürünlerinin tercih edildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tiftiği, daha da geliştirilecek ciddi bir potansiyel alanı olarak görüyoruz. Aynı zamanda bunun sanayisinin de geliştirilmesi gerekiyor ki ekonomiye katma değerli bir ürün olarak gelmiş olsun. Bu konuda da çalışmalarımız var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla bu üretim türünün de özel olarak desteklenmesi yolunda çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda söz sahibi olma hedefimiz var, inşallah bunu da gerçekleştireceğiz." Sözleşmeli üretimin, tarımsal üretimin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Yumaklı, söz konusu üretimi sadece tek bir üründe değil, bütün başlıklarda geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. Yumaklı, geçen yıl hayvansal ve bitkisel üretim ile su ürünleri için üretim planlamasını devreye aldıklarını hatırlatarak, buradaki temel meselenin, sözleşmeli üretimin geliştirilmesi olduğunu anlattı.

#5
Foto - Bakan Yumaklı’dan üreticilere yeni destek müjdesi: Tiftik ekonomiye kazandırılacak

“SÖZLEŞMELİ ÜRETİMİN KAPSAMINI GENİŞLETMEYE DEVAM EDECEĞİZ” Sözleşmeli üretimin bazı sorunları olduğunu aktaran Yumaklı, yapılan sözleşmelerin hem üretici hem de alıcı açısından çok uygulanabilir olmadığıyla ilgili şikayetlerin bulunduğunu ifade etti. Yumaklı, söz konusu şikayetleri tek tek analiz ettiklerine dikkati çekerek, "Tip sözleşmeler oluşturduk. Bu sözleşmelerin bir nüshasının Bakanlığa gelmesini sağladık ki bunları elektronik hale getirip, özellikle kağıt ve bürokratik işlemlerden kurtaralım istedik. Bakanlık olarak bu sözleşmelerin de takibini yapmaya başladık." şeklinde konuştu. Alıcı ve satıcı arasında anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik tahkim müessesesini getirdiklerini söyleyen Yumaklı, şunları kaydetti: "Anlaşmazlıkların da çok hızlı şekilde, 1-2 hafta gibi bir süre içerisinde çözülmesini sağladık. Burada üreticinin, ürünün satış garantisi ve piyasanın gidişatına göre değil, yapmış olduğu sözleşmenin sonuçlarına göre gelir elde etmesi önemli. Bunu tedarik edip de ürüne dönüştürecek olanlar için de ham madde garantisinin sağlanması önemli. Dolayısıyla sözleşmeli üretimle alakalı bütün başlıklarda bunu geliştirmeye ve sözleşmeli üretimin kapsamının genişletilmesini sağlamaya devam edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!
Gündem

Skandal Propaganda! Milletin Kürsüsünde LGBTİ Dayatması TBMM Genel Kurulu’nda büyük tepki çeken olay!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda, DEM Parti adına kürsüye çıkan bazı ..
Rusya, Odesa’da Türk yük gemisini vurdu
Gündem

Rusya, Odesa’da Türk yük gemisini vurdu

Edinilen bilgilere göre saldırı, sabah saatlerinde Rus ordusunun Odessa çevresine düzenlediği yoğun füze ve İHA operasyonu sırasında gerçekl..
Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu
Gündem

Güllü'nün arkadaşı sessizliğini bozdu: Çiğdem Turan'ın olağan dışı olay sözleri gündem oldu

Güllü'nün şüpheli ölümüne dair soruşturma devam ederken Güllü'nün arkadaşı olan Çiğdem Turan'ın olağan olmayan peş peşe söylediği o sözler g..
Gladyo'nun Sözcü'sü Yeşil'i hortlattı
Gündem

Gladyo'nun Sözcü'sü Yeşil'i hortlattı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, kendisini telefonla arayan ve “Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım” olduğunu söyleyen kişiyle görüştüğünü yazdı. İddia..
Merkez Bankası'ndan enflasyon ve dolar açıklaması! 'Dolar kuru 10 lira değişecek'
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan enflasyon ve dolar açıklaması! 'Dolar kuru 10 lira değişecek'

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcılarının yıl sonu tüketici enflasyonu ve dolar kuru beklentisini kamuoyu ile paylaş..
SDAV açıkladı: ABD'nin çekildiği bölgelerdeki boşluklar Türkiye'nin bölgesel ve küresel hedefleri açısından önem taşıyor! Sinan Tavukcu’nun çarpıcı analizi
Gündem

SDAV açıkladı: ABD'nin çekildiği bölgelerdeki boşluklar Türkiye'nin bölgesel ve küresel hedefleri açısından önem taşıyor! Sinan Tavukcu’nun çarpıcı analizi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 4 Aralık Cuma günü açıklanan 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) belgesi, ABD'ni..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23