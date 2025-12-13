Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Bakan Yumaklı’dan üreticilere yeni destek müjdesi: Tiftik ekonomiye kazandırılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye tiftik keçisi üretiminin yüzde 78'inin gerçekleştiği Ankara'ya özgü tiftiğin, katma değerli bir ürün olarak ekonomiye kazandırılması için yeni destek mekanizmalarını devreye aldıklarını duyurdu. Bakan Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği yaparak bu üretim türünün özel olarak desteklenmesi için çalıştıklarını ve geçen yıla göre bu alandaki desteği iki katına kadar artırdıklarını belirtti.