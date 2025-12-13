Demir parmaklıklar ardında bir Cumhurbaşkanı: Sarkozy’nin cezaevi günlüğü

70 yaşındaki Sarkozy, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı” gerekçesiyle ekim ayında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış; ancak kaçma riski olmadığı sonucuna varıldıktan sonra belirli kısıtlamalarla 20 günün ardından serbest bırakılmıştı.

Sarkozy’nin çoğunu bu 20 günde yazdığı 216 sayfalık “Bir Mahkumun Günlüğü” 10 Aralık’ta Fransa’da satışa çıktı.

Kitapta eski Fransa lideri, “Her yer griydi. Bu renk her yeri kaplıyor, her şeyi yutuyordu. Camdan dışarı bakıp, arabaların gelip gittiğini görmek için her şeyimi verirdim” yazdı.

Cezaevindeki ilk gecesinde bir futbol maçı izleyip sonra dizlerinin üzerine çökerek dua ettiğini belirten Sarkozy, “İçimden geldi. Birkaç dakika öyle durdum. Sırtıma yüklenen bu adaletsizlik yükünü taşıyabilmek için güç istedim” ifadelerini kullandı.

2007-2012 arasında Fransa’nın cumhurbaşkanlığını yapan Sarkozy, ziyaret saati dışında günün 23 saatini hücresinde geçirdi. “Her yaşta bir şey öğrenirsiniz derler. Bu doğruymuş çünkü Le Santé Cezaevi’nde hem kendim hem de başkaları hakkında çok şey öğrendim” yazan Macron, 20 günde genellikle süt ürünleri, mısır gevreği barları ve bazı tatlılar yiyip, soda ve elma suyu içtiğini söyledi.

Le Figaro’ya verdiği söyleşide Sarkozy, cezaevindeyken kitabı her gün küçük bir kontrplak masada tükenmez kalemle yazdığını; son dokunuşları ise çıktıktan sonra yaptığını bildirdi.