Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Güvenlik açığı tespit edildi

Dünyanın en popüler internet tarayıcıları Google Chrome, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge dahil olmak üzere birçok tarayıcıda zararlı bir yazılım tespit edildi. Teknoloji devi Microsoft, yayınladığı blog yazısında Mayıs ve Eylül ayları arasında bu zararlı yazılımla yüz binlerce kez karşılaştıklarını belirtti.

'Adrozek' olarak adlandırılan söz konusu zararlı yazılımın arama sonuçlarına reklam yerleştirmek ve zararlı tarayıcı eklentileri eklemek üzere tasarlandığı ifade edildi.

Ayrıca yayınlanan raporda, her biri ortalama 17 bin 300 URL'ye ev sahipliği yapan 159 alan adının bulunduğu ve bu yazılımın ortalama 15 bin 300'den fazla polimorfik zararlı yazılım örneği barındırdığı aktarıldı.