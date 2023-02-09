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Ekonomi Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Türkiye depremi sonrası ilgili yeni adım bakın ne: Maaşlar erken ödenecek!
Ekonomi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Türkiye depremi sonrası ilgili yeni adım bakın ne: Maaşlar erken ödenecek!

Deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında görevli memur ve işçilere maaş ödemelerinin erken yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda maaşların 15 Şubat'tan önce yatırılacağı ifade edildi. Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesinde maaşlar erken yatacak...

Yeniakit Publisher
2023-02-09 13:28:00 - 2023-02-09 13:37:49
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Türkiye depremi sonrası ilgili yeni adım bakın ne: Maaşlar erken ödenecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında görevli memur ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanlığından önemli bir duyuru yapıldı.

MAAŞLAR ERKEN YATIRILACAK

Yapılan açıklamada aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olup Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da görev yapanlara, 15 Şubat'ta ödenmesi gereken tüm hak edişlerin, Devlet Memurları Kanunu'nun 164'üncü ve ek 24'üncü maddeleri uyarınca ivedilikle ödeneceği paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasını taşıyan genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağı ifade edildi.

YAPILAN AÇIKLAMA

Ayrıca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir. kamugundemi'nin aktardığı haberde: Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacaktır. Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir. İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir."

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