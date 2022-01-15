Milyonlarca kişiye doğal gaz müjdesi! Peki nasıl başvuru yapılacak? İşte tüm detaylar

Bir grup gazeteciye konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Isınma desteği ile ilgili sona doğru yaklaştıklarını belirten Yanık, "Isınma desteği almaya hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyordu. Bunun bir kısmı da doğalgaz olarak ısınma desteğinden yararlanmak istedi. Bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Enerji Bakanlığı ile çalışmalara başladık. Şubat ayının ikinci yarısında başvuruları alacağız, mart ayının ikinci yarısında da destek ödemelerini yapacağız" dedi.

Sosyal yardım başvurularının tamamını e-Devlet üzerinden yapmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Yanık, "E-Devlet kullanmayan, kaydı olmayan vatandaşlarımız sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerine müracaat ettiklerinde gerekli yönlendirmeleri yapılıyor" diye konuştu.

Doğalgaz ödemeleri hak sahipliği alan kişinin destek ödemesinin PTT kartına yatıracaklarını anlatan Bakan Yanık, şu bilgileri verdi:

"Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini yapmış olacak. Rakamlar da hemen hemen netleşti. Isı haritasına göre hane başına ödeme yapacağız. Erzurum'daki bir ısınma ihtiyacıyla Ege'deki bir ısınma ihtiyacı aynı değil. Bu yüzden tamamen teknik, bilimsel ısı harita çalışıldı. Yılın kış dönemine denk gelen yılın 6 ayına dönük bir haritalama yapıldı."

Bölgesine göre hane başına yıllık 450 lira ile bin 150 lira arası destek sağlayacaklarını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

"Ödemeleri mart ve ekim aylarında yapıyoruz. Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün 2 katından fazla bir destek vermeyi istiyoruz. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi