Milyonlarca kişi kullanıyor! Uzmanı duyurdu: Yapay zeka durdurulsun, birden etkisi altına alacak! Bakın imza topladılar

Tüm dünyada ve Türkiye'deki işletmelerin şu an yapay zekâ teknolojisini kullanılıyor. Uzmanlardan şok açıklamalar geldi. Ayrıca Yapay zekanın etkileyeceği işlerin yüzde 46'sının idari, yüzde 44'ünün yasal, yüzde 6'sının inşaat ve yüzde 4'ünün bakım ve onarım sektöründe olduğu ifade ediliyor. Öte yandan yapay zeka destekli kanser tarama testi geliştiren Artera, 90 milyon dolar yatırım aldı.

Dünya chatGPT gibi yeni gelişmeleri tartışırken, yapay zeka destekli programların 'dezenformasyon' amaçlı kullanımı da endişeleri beraberinde getiriyor.

Aralarında Elon Musk'ın olduğu bir grup yapay zeka uzmanı ve sektör yöneticisi, OpenAl'ın yeni çıkardığı GPT-4 modelinden daha güçlü yapay zeka eğitim sistemlerinin 6 ay için durdurulmaları çağrısı yaptılar.

Açık mektup yayınlayan Musk ve uzmanlar, bu çağrıyı yaparken toplum ve insanlık için potansiyel risklere işaret ettiler.

Musk'ın yarı sıra Alphabet'in DeepMind ürünü geliştiren uzmanlar ile Stability Al CEO'su Emad Mostaque'nin aralarında olduğu 1000'den fazla kişi mektuba imza koydu.

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Mektupta, "Güçlü yapay zeka sistemleri ancak etkilerinin pozitif ve risklerin yönetilebilir olacağından emin olduğumuzda geliştirilmeli" denildi.

Yapay Zekâ’nın Psikoloji Üzerine Olası Etkileri

Yapay zekânın en büyük psikoloji üzerinde etkisi olabilecek kısmı, işten çıkarma potansiyeli olması. Yapay Zekâ teknolojisi gelişip iş yerinde daha yaygın hale geldikçe, belirli işlerin otomatik hale gelmesi ve bazı insanlar için işsizliğe yol açması kaçınılmaz bir gerçek gibi görünmekte.

Yapay zeka ile seçimleri etkileme ne kadar mümkün?

Bu durumda gelecekte belirli bir kitle için, gelecekle ilgili endişe ve belirsizlik duygularına ve ayrıca amaç ve tatmin eksikliğine yol açabilir. Uzmanlar, sosyal medyada kısa sürede yayılabilen bu tür video, ses kaydı ya da fotoğraf gibi içeriklerin yanıltıcı etkisine dikkat çekiyor. Duygular karışacak mutluluk seviyesi birden düşecek.

euronews Türkçe'ye konuşan İngiliz yapay zeka uzmanı Henry Ajder, "son zamanlarda oldukça endişe verici bazı şeyler gördük" diyor.

Sahte video ve ses araçlarının artık daha erişilebilir olduğuna dikkat çeken Henry Ajder, "Bunları dezenformasyon bağlamında kullanma girişimlerinin ve silah haline getirilmesinin arttığını görüyoruz" dedi.

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala uzmanlar, internet kullanıcıları tarafından üretilen yapay zeka içeriklerinin seçmenleri 'bir adaydan diğerine yönlendirebileceği' konusunda uyarıyor.

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