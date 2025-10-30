Milyonlarca kişi işsiz kalacak!

Dünya genelinde işçiler arasında artan korkular, artık somut bir gerçekliğe dönüşüyor.

Birçok büyük şirket, maliyetleri düşürerek kârlarını artırmak için çalışanlarını işten çıkarıp yerlerine yapay zekâ sistemlerini koymaya başladı. Bazı şirketler bu geçişi açıkça duyururken, çoğu şirket olumsuz tüketici tepkilerinden çekindiği için bu hamleleri gizli yürütmeyi tercih ediyor.

İşsizlik küresel ölçekte yeniden tırmanışa geçerken, yapay zekânın henüz emekleme aşamasında olması, iş gücü piyasasını bekleyen zorlukları daha da büyütüyor.

Hangi Şirketler Yapay Zeka Nedeniyle Personel Azaltıyor?

1. Google – 30.000 kişi:

2024 yılında Google, yapay zekâ destekli reklam araçları nedeniyle satış departmanından on binlerce kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. CEO Sundar Pichai, bu dönüşümü “şirket tarihindeki en derin değişimlerden biri” olarak nitelendirdi.

2. UPS – 22.000 kişi:

2025 başında açıklanan plana göre, UPS yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak 116 yıllık tarihindeki en büyük işten çıkarımı gerçekleştirecek. Otomatik fiyatlama ve teklif hazırlama sistemleri sayesinde işgücü ihtiyacı azaldı.

3. Nestlé – 16.000 kişi:

Dünyanın en büyük gıda şirketi Nestlé, operasyonel verimlilik için iki yıl içinde 16 bin kişiyi işten çıkaracağını ve otomasyona yöneleceğini duyurdu.

4. Amazon – 14.000 kişi (veya daha fazlası):

Amazon CEO’su Andy Jassy, yapay zekâyı şirket genelinde yaygın şekilde kullanarak iş gücünü azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. Reuters, işten çıkarmaların 30.000 kişiye kadar ulaşabileceğini yazdı.

5. Microsoft – 9.000 kişi:

Yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarına odaklanan Microsoft, 228 bin kişilik küresel iş gücünün %4’ünü azaltacak. 80 milyar dolarlık yatırımın büyük kısmı YZ’ye gidiyor.

6. Lufthansa Grubu – 4.000 kişi:

2023 Eylül'ünde Alman havayolu grubu, idari görevlerde YZ ve dijitalleşmeyi artırarak istihdamı azaltacağını bildirdi.

7. Procter & Gamble – 7.000 kişi:

Ev temizlik ve kişisel bakım ürünleriyle tanınan şirket, %15 oranında iş gücü azaltımına gidecek. Şirket, "dijital dönüşüm ve otomasyon" vurgusu yaptı.

8. Cisco – 5.900 kişi:

Ağ teknolojileri devi Cisco, YZ ve siber güvenlik alanlarına yönelerek 2024 yılında çalışanlarının %7’sini işten çıkarma planını açıkladı.

9. Salesforce – 4.000 kişi:

Son iki yılda müşteri hizmetlerinde çalışan sayısını 9.000’den 5.000’e düşüren şirket, YZ destekli müşteri temsilcilerini tercih ediyor.

10. Intuit – 1.800 kişi:

TurboTax ve QuickBooks yazılımlarının geliştiricisi Intuit, tasarrufları yapay zekâ teknolojilerine yönlendiriyor. Amaç: Müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek.

11. Glassdoor & Indeed – 1.300 kişi:

Her iki iş ilan platformunun sahibi Recruit Holdings, yapay zekâ destekli işe alım sistemlerine geçerek personel azaltımına gitti.

12. Fiverr – 250 kişi:

Freelancer hizmetleri sunan Fiverr, çalışanlarının %30’unu işten çıkararak “YZ öncelikli” bir iş modeli benimsedi.