Milyonlarca kişi etkilenecek! Rusya o ülkeyi tehdit ediyor

"Pazartesi günü ülkemiz tarih yazdı. Moldova, ilk kez Rusya'nın Gazprom'u dışında başka bir kaynaktan Doğal Gaz satın aldı." Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu'nun söylediği doğal gaz alımı, Polonya'nın PGNiG adlı şirketinden sağlandı. Polonyalı şirketten 1 milyon metre küp doğal gaz alındı.

Ancak bu adım karşısında Gazprom tehdidini gerçekleştirirse Moldova, çok daha fazla doğal gaz satın almak zorunda kalacak. Gazprom, Moldova'yı "doğal gaz vanalarını kapatmakla" tehdit ediyor.

Pazartesi gününe kadar Moldova'nın doğal gazının yüzde 100'ü Rusya'dan geliyordu. Ancak tedarik anlaşması Eylül ayı sonunda sona erdi. Anlaşma güncellenirken Gazprom fiyatları artırdı, Moldova da o parayı ödeyemeyeceğini söyledi. Yeni bir anlaşma henüz sağlanamamışken Rus enerji devi, doğal gaz arzını küçülttü. Öyle ki Moldova, 30 gün olağanüstü hal ilan etmek durumunda kaldı. Bu sırada Gazprom da Moldova'yı "krizi tetiklemekle" suçladı ve "709 milyon dolarlık borcunun geri ödemesini" istedi. Moldova ise böyle bir borca karşı çıkıyor.

Görüşmeler devam ediyor. Moldovyalı yetkililer ancak şartların iki tarafın da çıkarına olması halinde Gazprom'la yeni bir anlaşma imzalayacaklarını söylüyor.

Peki Rusya'yla anlaşmaya varılamadığında, Avrupa'nın en fakir ülkelerinden biri olan Moldova, ihtiyacı olan doğal gazı nereden sağlayacak?

Popescu da durumun zorluğunu kabul ediyor:

"Ülkede bir doğal gaz krizinin patlak vermesi için en kötü zaman. Fiyatlar her zamankinden daha yüksek. Piyasadaki sıkışıklığın küresel düzeyde olduğunu görüyoruz. Ancak bir destek hattımız var. Geçtiğimiz yıllarda Romanya, Moldova'ya yeni bir doğal gaz boru hattı inşa etti, bu da bizim için bir emniyet vanası oldu. Bir yandan da Avrupa Birliği, doğal gaz tedarik hatlarını nasıl çeşitlendirebileceğimiz konusunda bize önerilerde bulundu."

Moldova'daki birçok şirket gibi, Drochia'daki şeker fabrikası da doğal gaz eksikliğinden etkilendi.

Fabrikanın yöneticisi Rostislav Magdei, "İhtiyacımız olan doğal gazın sadece dörtte birini kullanabiliyoruz. Geri kalanını alternatif enerji kaynaklarıyla tamamlamaya çalışıyoruz. Umarım hükümet yüksek petrol fiyatlarından dolayı ortaya çıkan kaybımızı telafi eder." diyerek durumu anlatıyor.

Uzun bir süre Moskova'nın yörüngesinde olan Moldova, son dönemde Rusya'dan uzaklaşıp Batı dünyasına yakınlaşıyor.

Ülke yönetimi artık Avrupa'yla daha yakın ilişkileri ve Avrupa Birliği (AB) ile işbirliğini destekliyor. Birçok kişi de, son doğal gaz krizinin Rusya'nın memnuniyetsizliğinin bir göstergesi olduğu görüşünde.