0553 313 94 23

Milyonlarca kişi akın ediyor! 10 milyar liralık bayram bereketi

9 günlük tatil boyunca 5 milyon kişinin seyahat edeceğini belirten TÜROFED Başkanı Osman Ayık, bunun da 10 milyar TL’lik ekonomik değer oluşturacağını belirtti.

26 Mayıs 2019 Pazar 09:02
Milyonlarca kişi akın ediyor! 10 milyar liralık bayram bereketi

Ramazan Bayramı öncesi sahil kesimlerinde boş otel odası bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Aylar öncesinden yapılan rezervasyonlara son dakika tatilcileri de eklendi. 9 günlük tatil boyunca 5 milyon kişinin seyahat edeceğini belirten TÜROFED Başkanı Osman Ayık, bunun da 10 milyar TL’lik ekonomik değer oluşturacağını açıkladı.

Türk turizmi geçen yıl yabancı turist sayısında rekor kırdı. Bu yılda yeni rekorlar bekleniyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde turizm sektörünü sevindiren başka gelişmeler de yaşanıyor. 2019 yazının ilk tatili olan ve 9 gün sürecek Ramazan Bayramı öncesi yerli turist sahil bölgelerine akın etmeye hazırlanıyor. Yükselen talep nedeniyle kıyı otellerinde boş oda bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Antalya, İzmir, Muğla gibi illerde otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı.

Beklenti 10 milyar TL

Bayram tatiline sadece kıyı bölgeler olarak bakılmaması gerektiğini vurgulayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye genelinde hareketlilik beklediklerini söyledi. Mevsim açısından en çok ilgiyi Antalya ve Ege sahillerinin gördüğünü anlatan Ayık, Pamukkale, Kapadokya ve Karadeniz bölgelerinde de yoğun hareketlilik yaşanacağını kaydetti. Ayık, en önemli hareketliliğin, büyükşehirlerde yaşayan insanların bayram vesilesiyle memleketlerindeki eş-dost, akraba ziyaretlerinde yaşanacağına dikkati çekti. Türkiye genelinde nitelikli, belgeli toplam 1.5 milyon yatak olduğunu belirten Ayık, yüzde 30’unun iç pazar müşterisiyle dolmasının beklendiğini, bu rakamın da yaklaşık 300-400 bin kişinin tatili otellerde geçireceğini gösterdiğini söyledi. Memleket, eş-dost, akraba ziyareti şeklinde seyahat edecek kişi sayısının ise 5 milyonun üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini vurgulayan Ayık, “Otellerde konaklayacak misafirlerin yaratacağı büyüklük 1 milyar TL düzeyine ulaşabilir. Toplam bayram hareketliliğinin ekonomiye yarattığı katkı muhtemelen 10 milyar TL ve belki üzerinde ifade edilebilir” dedi.

Bayrama yoğun talep

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da bayram tatilinin yaklaşık 2 ay önceden 9 gün ilan edilmesinin vatandaşların önceden ve indirimli fiyatlara tatil planı yapmaları açısından önemli olduğunu belirtti. Yağcı, “Bu gerçekten tatilciler için bir fırsat sundu. Hem tatil planı hem de bölge ve otel seçimi konusunda önemli destek sağladı. Faydasını sektör olarak da gördük. Tatil döneminde hem yurtdışı pazarından yoğun talep olması hem de tatili erken planlama fırsatından kıyı bölgelerinde bayramda ciddi bir talep oluştu” dedi. Bayrama yaklaşık 10 gün kala çoğu tesisin yüzde 90-95 oranında doluluğa ulaştığını kaydeden Erkan Yağcı, son haftanın ise rezervasyon hareketliliğinde çok yoğun olduğunu dile getirdi. Tur operatörleri ve seyahat acenteleri verilerine göre, rezervasyonlarda çift haneli ciddi artış olduğunu vurgulayan Yağcı, “Tesislerimiz bayramda yüzde 20’nin üzerinde iç pazar kontenjanı ayırdı ve bu da yüzbinleri ifade ediyor” şeklinde konuştu.

Restoran ve kafelere dikkat

Bayram süresince Akdeniz ve Ege sahillerinde restoranlarda ve kafelerde oluşabilecek fahiş fiyat artışlarına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen sektör temsilcileri, “Özellikle yerli turist bayram tatillerinde bu konuda çok şikâyet ediyor. Restoranlarda müzik parası gibi birçok haksız talep oluyor. Ayrıca normal günde satılan içecek ve yiyecek ücretlerinin de yüzde 100 arttığı gözleniyor. Bu durumlarda tüketicilerin şikâyette bulunması gerekiyor. Böyle yerlerde talep edilen ekstra ücretleri kesinlikle ödememeliler” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 09:02
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. Antalya
  4. Ramazan Bayramı
  5. TÜROFED Başkanı Osman Ayık
  6. turist
  7. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)
  8. Akdeniz
  9. Ege

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zekat hakkıyla ödense dünyada aç kalmaz
    1. Zekat hakkıyla ödense dünyada aç kalmaz
    2. Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker..
    3. Akaryakıt kaçakçılarına ağır darbe!
    4. Milyonlarca kişi akın ediyor! 10..
    5. GÜNDEM / 26 Mayıs 2019
    6. Kayserispor Mensah’ı transfer etti
    7. Şamil ve Sakıb oynamıyor
    8. Uyuşturucu kullanan 5 kişi yakalandı
    9. NASA şaşkına döndü! Türk bilim..
    10. Bursa'da kaçak kazı yaparken..
    11. Filistin: İsrail'i tanımaya devam..
    12. Bahreyn Kralı ile ABD donanması görüştü!
    13. Sakarya'da feci kaza! Tanker ile arı..
    14. Filistin’den çok önemli enerji adımı!
    15. Erdoğan talimatıyla başlamıştı!..
    16. Başkan Atay: “Her şeyi beraber..
    17. AK Parti'nin hedefi: Kayıp 430 bin..
    18. Kaçak define avcısı ölü taklidi..
    19. ABD, Türkiye'yi mi kuşatıyor?..
    20. 26.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    21. CHP'nin adayından bir skandal daha!
    22. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    23. Emet’teGalatasaray taraftarları..
    24. Köy muhtarından 400 kişilik iftar..
    25. Hisarcık Belediyesi’nden iftar
    26. Ekrem Çelebi;“ İstanbul’u alacağız”
    27. Havza’da 25 Mayıs coşkusu
    28. Elazığ’da davullu klarnetli sahur..
    29. Tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara..
    30. Pazaryeri Belediye Başkanı Pazar..
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Venezuela'da şoke eden gelişme! Guaido'nun elçisi göreve başladı
    Venezuela'da şoke eden gelişme! Guaido'nun elçisi göreve başladı
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Dünyada ender yerlerde görülüyorken Türkiye'de de ortaya çıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniakit.com.tr kameraları aracılığıyla23 Haziran çağrısı yaptı: Hırsızlara imkan vermeyin
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniakit.com.tr kameraları aracılığıyla23 Haziran çağrısı yaptı: Hırsızlara imkan vermeyin