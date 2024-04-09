Milyonlarca Euro'luk ihracatlar yapıyordu! Türkiye'nin dev şirketi bir anda o ülkeye satıldı

İtalyan dev, Türkiye’ye adım attığı CFM Soğutma’daki payını artırmak için görüşmelere başladı. Dünya gazetesinden Kerim Ülker'in haberine göre, Yüzde 51’ini 2021 yılında aldığı CFM Soğutma’daki hisse oranını yükseltmek için masaya oturan İtalyan dev, şirketteki payını yüzde 100’e çıkaracak ve tek kontrolü devralacak.

Anlaşma tamamlandığında CFM Soğutma’da Murat Cem Özdemir’e ait paylar, İtalyan Carel Industries S.p.A. bünyesine geçecek.

İzmir Teknopark'ta iki yazılım ofisi var

İzmir’de Atatürk Organize Sanayii Bölgesi’nde 6 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösteren, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknopark kısmında iki adet yazılım ofisine sahip olan CFM Soğutma, 2020 yılını 14 milyon euroluk ciro ile kapatmış, şirketin o dönemki hisse devri de 23,1 milyon euroluk değerleme üzerinden yapılmıştı.

Carel Group CEO'su Francesco Nalini, “Uzun yıllardır başarılı bir şekilde devam eden ortaklığımızın bu güçlenmesinden çok memnunuz. Bugün imzalanan anlaşma, şirketin kalkınma stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor” diyerek açıklamada bulunmuştu.

Hisseleri Milano Borsa'sında işlem görüyor

1973'te kurulan Carel, 2020'de 331,6 milyon euro, 2022 yılında ise 420 milyon euro ciro yaptı. Dünyanın değişik coğrafyalarında 9 üretim tesisi ve 2 bine yakın çalışanı olan şirketin hisseleri 2018 yılından bu yana Milano Borsası'nda işlem görüyor.

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Çin’den ABD’ye, Avustralya’dan Brezilya’ya kadar birçok ülkede ofisleri de bulunan İtalyan Carel Industries, Türk CFM Soğutma dışında Avrupa’da Recuperator, HygroMatik, Enginia şirketlerini satın alarak global büyüme planına geçmişti. İtalyan devi, 6 bin 200 aktif ürün ve yıllık 7 milyon adetten fazla üretim ile 4 binden fazla müşteriye hizmet veriyor.