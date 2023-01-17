Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli maaşları için tahsis numarasının son rakamı 9 ve 2 olanlar dikkat
SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatmaya başladı. SGK kapsamındaki emekliler için tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar zamlı maaşlarına bugün kavuşurken son rakamı 2 olanlar 25 Ocak'ta maaşlarını alacak.
SGK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli maaşı 5.500 TL olarak açıklanmıştı. Yılın ilk 6 ayı için zam oranı ise yüzde 30 olarak belirlendi. Yeni zamlı maaşlarını merak eden emekliler hesaplardaki rakamı merak ederken ödemeler bugün itibarıyla başladı. Bağ-Kur emeklileri Ocak 25'i beklerken, SGK kapsamındaki emekliler için tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar zamlı maaşlarına bugün kavuşuyor. İşte ödeme takvimine ilişkin detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 5.500 TL ve zam oranının da yüzde 30 olduğunu duyurmasının ardından SGK ve Bağ-Kur'lu emekliler yeni aylıklarına kavuşmak için bekliyordu. Bugünden itibaren SSK emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatırılmaya başlıyor. Bağ-Kur'lu çalışanlar ise 25 Ocak'ı bekliyor.
Memur emeklileri SGK'nın takivimini bekliyor
Tüm maaşlar yüzde 30 oranında artarken yüzde 4 oranında ödenen ek ödemeler de maaş artışına paralel olarak yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her zaman maaşlarını aldıkları gün hesaplarında yüzde 30 artışı görecekler. Memur emeklilerinin zam farkları ise bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak ödeme takvimine göre verilecek.
SGK emeklileri ödeme takvimi
Tahsis numarasının son rakamı: 9
Ödemenin yapılacağı gün: 17 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 7
Ödemenin yapılacağı gün: 18 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 5
Ödemenin yapılacağı gün: 19 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 3
Ödemenin yapılacağı gün: 20 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 1
Ödemenin yapılacağı gün: 21 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 8
Ödemenin yapılacağı gün: 22 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 6
Ödemenin yapılacağı gün: 23 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 4
Ödemenin yapılacağı gün: 24 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 2
Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak
Bağ-Kur ödemeleri takvimi
Tahsis numarasının son rakamı: 9, 7, 5
Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 3, 1
Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 8, 6, 4
Ödemenin yapılacağı gün: 27 Ocak
Tahsis numarasının son rakamı: 2, 0
Ödemenin yapılacağı gün: 28 Ocak