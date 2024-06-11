Milyonlarca emekliye müjde! O paralar hesaplara yatmaya başladı

Faruk Erdem, Yeni Asır gazetesinde emeklilere verilecek ikramiyeleri yazdı. Bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılarak 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildiğini hatırlatan Erdem, emeklilere ödenecek ikinci ikramiyenin 10 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı. Erdem, yazısında şunları kaydetti:

"Milyonlarca emekli ve hak sahibi yılda iki kez dini bayramlarda ikramiye alıyor. Bu yıl bayram ikramiyeleri yüzde 50 artırılarak 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Yılın ilk ikramiyesi de geçtiğimiz Nisan ayında emeklilere ödenmişti. 2024 yılında ödenecek ikinci ikramiye ise bugünden itibaren emeklilerin hesabında olacak. Böylece 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi emekliler ve diğer hak sahipleri ikramiyelerini almış olacak. Ödemeler 5 gün içinde ve tahsis numarasının son rakamına göre emeklilerin hesabına otomatik olarak yatırılacak.

Peki zamlı ikramiyeler kimlere ödenecek?

EYT'liler ikramiye alabilecek mi? İşte ikramiye ile ilgili tüm soruların cevapları...

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KİMLER ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor. EYT düzenlemesiyle Mayıs ayının sonuna kadar başvuranlar da ilk ikramiyelerini alacak.

İşlemler yetişmese de bu emeklilere toplu parayla birlikte ikramiyeleri ödenecek.

SADECE MAYIS AYINDA BAŞVURAN EYT'LİLER Mİ İKRAMİYE ALABİLECEK?

İkramiyeyi almak için bayramın olduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Mayıs ayında emeklilik için başvuranlara 1 Haziran itibariyle aylık bağlanmış olmalı. Bu nedenle Mayıs ayında başvuranlar, verilecek olan Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.

ÖDEMELER HANGİ TARİHLERDE?

İkramiye ödemeleri bayramdan önceki hafta yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konudaki ödeme takvimini duyurdu. Bu yıl tarih 10-14 Haziran oluyor. Bu 5 gün içinde ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor.

NEREYE YAPILACAK?

Bayram ikramiyeleri emeklilerin ve diğer hak sahiplerinin maaş aldıkları banka ve şubesine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeniyor. İkramiyeler için herhangi bir başvuruya gerek bulunmuyor.

Ödemeler otomatik olarak hesaplara açıklanan tarihte yapılıyor.

KAÇ LİRA ZAM YAPILDI?

Bugüne kadar emeklilere her bayram da 2.000 TL olmak üzere toplamda 4 bin TL ödeme yapılıyordu. Bu sene ikramiye miktarı yüzde 50 artırılarak 3.000 TL'ye çıkartıldı. Böylece 3.000 TL Nisan'da ve yine 3.000 TL Haziran'da olmak üzere toplamda 6.000 TL ödeme yapılacak.

Emeklilere yapılan bu ödemeler ölüm maaşı (dul-yetim) alanlara maaş oranına göre, iş göremezlik ödeneği alanlara ise rapor oranına göre ödenecek.

MAAŞ ORANINA GÖRE YENİ ÖDEMELER

Eşinden ve babasından maaş alanlar için maaş oranları bulunuyor. Örneğin herhangi bir geliri olmadan eşten maaş alanların oranı yüzde 75. Emekli ya da çalışan olarak eşten maaş alanlar ise yüzde 50 oranında maaş alıyor. Yetimler ise babalarından yüzde 25 oranında maaş alıyorlar. Buna göre ikramiye miktarları belirleniyor. Yüzde 75 oranında maaş alanların ikramiyesi 2.250 TL olurken yüzde 50 oranında 1.500 TL, yüzde 25'de ise 750 TL olacak."