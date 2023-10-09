Milyonlarca emekli ve memur merakla bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ekonomiden güvenliğe ve bölgesel gelişmelere kadar pek çok konuyu değerlendirdiğimiz bir Kabine toplantımızı daha tamamladık.

Son kabine toplantımızdan bugüne kadar ülkemize ve milletimize hizmet dolu günler geçirdik. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda sınırları içinde ve sınırları dışında izleyeceği stratejimizi sürekli geliştirerek hayata geçiriyoruz. 29 Eylül'de İzmir'de de düzenlenen TEKNOFEST'in heyecanını yaşadık. Katılımcı, etkinlik ve ziyaretçi sayısıyla dünya çapında teknoloji festivaline dönüşen TEKNOFEST'te bir araya geldiğimiz evlatlarımızın dinamizmi bize güç veriyor. Bu sene de TBMM'nin yeni yasama yılının açılış töreninde gazi meclisimizde hazır bulunduk.

Türkiye Yüzyılı'nın adaletin yüzyılı yapma hayalimize adım adım yaklaşıyoruz.

Bölgemizde ve dünyada etnik kökenlere dayalı anlaşmaların arttığı dönemde Türkiye'nin sergilediği kuşatıcı tavır çok çok önemlidir. Kabine toplantımızdan önce üniversitelerimizin 2023 -2024 akademik yılının açılış törenini gerçekleştirdik. Yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum.

Dünyada ve bölgedemizde tüm yaşanan gelişme elbette yakın takibimiz altındadır. Biraz sorna bu hususla ilgili ülkemizin yaklaşımlarını kapsamlı değerlendirmeleri sizlerle paylaşacağız. Bununla birlikte ekonomideki sorunların çözümü ve terörle mücadele önceliklerimizin en başında yer almayı daima sürdürmektedir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konut ve kirada yeni düzenleme

Ekonomi alanındaki programlarımızı dikkatle yürütüyoruz. Gelecek 30 yıla dair hedef ve vizyonumuzun yol haritasını teşkil edecek planın detaylarını kamuoyumuzla paylaşacağız. Ekonominin güncel sorunlarını ve ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. Yaşadığımız enflasyon rasyonel olgularla bağlarını tamamen koparmış hayat pahalılığı sıkıntısını çözmek için özgün politikalara dayalı yol izliyoruz. Asıl milletçe ve bireyler olarak topyekun ortaya koyacağımız hak, hakkaniyet, esaslı duruştan geçtiği açıktır. Üzerimize düşenleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Fiyatlama davranışlarının sonuna gelindiğine inanıyoruz. Faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkıştırma gayretlerini bir kez daha boşa çıkartmakta kararlıyız. Türkiye'yi büyütme esasına dayanan stratejimizden en küçük geri adım atmıyoruz. Türkiye hedeflerine ilerlemeye devam ediyor. Otomotiv sektörüyle ilgili getirdiğimiz sınırlamaların etkisi giderek daha fazla hissediliyor. Stokçuluk yapan ve haksız fiyat uygulamasına giden firmalara 252 milyon lira idari para cezası kesildi. Benzer bir uygulamayı gayrimenkul piyasasında devreye alıyoruz. Konut ve kirada piyasanın dengesini bozan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz. Dengesiz fiyat artışları da yakın takibe alındı. Haksız bir şekilde fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır para cezalarıyla ödeyecekler. Aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapan firmalar ile etiketi ve kasası arasında farklar bulunan işletmeler üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı yapacakları indirimlere hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. Vatandaşımızın ekmeğine göz dikenlere eyvallah etmeyeceğiz.