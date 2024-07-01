Milyonlarca emekli bu haberi bekliyordu! Ve maaş zammında oran belli oldu

Okan Güray Bülbül, Akşam gazetesindeki köşe yazısında 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları sonrası emeklilerin zam oranlarının netleşeceğini belirtti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 27 oranında zam alacağını öngören Bülbül, emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağı konusunda detaylı bilgiler de verdi. En düşük emekli aylığının yükseltilmesi için kanuni düzenleme gerektiğini vurgulayan Bülbül, milyonları ilgilendiren yazısında şunları kaydetti:

"3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon sonrası emeklilerin zam oranı da netleşecek. Peki hangi emekli ne kadar zam alacak? Zam sonrası yeni maaşlar nasıl hesaplanacak? 10.000 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı yükseltilecek mi, yükseltilmezse emeklinin zammı nasıl hesaplanacak? İşte ayrıntılar...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon rakamı ile birlikte aralık–haziran dönemi enflasyonu ortaya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan son 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Şu an için 5 aylık enflasyon yüzde 22.72. Haziran ayı enflasyonu beklentiler çerçevesinde yüzde 3.5 olarak gerçekleşirse kümülatif olarak 6 aylık enflasyon yüzde 27 olacak. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zammın yüzde 27 olarak gerçekleşmesi anlamına gelecek.

NASIL HESAPLANIR?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

6 aylık enflasyonun ortaya çıkması zam oranını netleştirecek. Ancak emeklilerin kafası maaş zamlarının nasıl hesaplanacağı konusunda karışık. Ek ödeme ve kök aylık tutarları bu konuda kafa karışıklığı yaratıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için e-Devlet'ten ulaşılabilecek aylık bilgisi ile bu hesabın kolayca yapılması mümkün. E-Devlete giren emekliler arama bölümüne 'emekli aylık bilgisi' yazarak statülerine göre SSK'lı iseler '4A Emekli Aylık Bilgisi', Bağ-Kur'lu iseler '4B Emekli Aylık Bilgisi' linkine tıklayarak aylıkları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilir.

YASAL DÜZENLEME

Örneğin SSK'lı bir emekli haziran ayında 10.000 TL emekli aylığı aldı. Ama bu emeklinin kök aylığı 7.848,46 TL olduğu için Temmuz maaşı kök aylığın yani 7.848,46 TL'nin yüzde 27 artırılması ile bulunacak. 6 aylık enflasyon yüzde 27 olursa bu durumda bu emeklinin kök aylığı 9.967,54 TL'ye yükselecek. Ek ödeme tutarı ise 398,70 TL olacak ve toplamda bu emeklinin aylığı 10.366,24 TL'ye yükselecek. Bu emekli eğer 10.000 TL'lik en düşük emekli aylığı tutarında bir değişiklik olmaz ise temmuz ayında 366,24 TL zam almış olacak. Eğer en düşük emekli aylığı tutarında bir artış olur ve 12.500 ya da 13.000 TL'ye yükseltilirse, bu durumda yüzde 25 ya da yüzde 30 zam almış olacak. Bu beklentinin hayata geçirilebilmesi için kanuni düzenlemeye ihtiyaç var. Meclisin de tatile girmeyecek olması bu beklentiyi yükseltiyor.

KÖK MAAŞTA İKİ SENARYO

Eğer en düşük emekli aylığı tutarında bir artış olur ve 12.500 ya da 13.000 TL'ye yükseltilirse, bu durumda yüzde 25 ya da yüzde 30 zam almış olacak. Başka bir senaryo ise kök aylıkların kalıcı olarak 10.000 TL'ye yükseltilmesi yani seyyanen bir zam yapılması ve sonrasında gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zammın tüm emeklilere uygulanması olabilir. Bu senaryo kök aylık sorununu tamamen ortadan kaldırabilir ve yerinde olur. Ancak çalışırken yüksekten prim kesilen emeklilerin bu konuda itirazları söz konusu olabilir. Bu nedenle önümüzdeki hafta hem zam oranı hem de en düşük emekli aylığı tutarının belirlenmesi açısından hareketli bir hafta olacak.

EN DÜŞÜK AYLIK ARTAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3.7 milyon emeklinin 10.000 TL'nin altında kök aylığı olduğunu ifade etmişti. Bu emeklilerin kök aylıkları 10.000 TL'nin altında ancak 7.000 TL kök aylığı olan da var 9.900 TL olan da. Dolayısıyla yüzde 27'lik olası 6 aylık enflasyon sonrasında eğer 10.000 TL'lik en düşük emekli aylığı tutarı yükseltilmezse 3.7 milyon emeklinin bir bölümü hiç zam alamayacakken, bazıları yüzde 27'den az, bazıları ise (kök aylığı 9.615 TL'nin üzerinde olanlar) yüzde 27 zam almış olacak."