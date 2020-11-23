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Ekonomi Milyonlarca emekli bekliyor! Ocakta 405 TL zam
Ekonomi

Milyonlarca emekli bekliyor! Ocakta 405 TL zam

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12,47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, emekliler yılbaşında yüzde 6,35 oranında zam alacak. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 405 liraya varan artış yaşanacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:05:00 -
Milyonlarca emekli bekliyor! Ocakta 405 TL zam

Emekliler ocak zammı için geri sayıma başladı. 2020'de zamlı maaşlarıyla birlikte bayram ikramiyelerini de alan emekliler şimdi yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon oranını bekliyor. Emeklilerin ocak zammı 4 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte belli olacak.

Emekli zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12,47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6,35 olacak.

En yüksek emekli maaşı 6 bin 780 tl olacak

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 780 lira 21 kuruşa çıkacak.

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