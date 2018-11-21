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Milyonlarca araç sahibine müjde! 'Kredi kartından ilave bedel alamazlar'

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt satışlarının kredi kartına farklı yansımasıyla ilgili; "Kredi kartına farklı fiyata ilişkin bir karar alınması söz konusu değil. Kredi kartına farklı fiyat kararı BDDK'nın alanına girer. Kredi kartından ilave bedel alamazlar" dedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:16
Milyonlarca araç sahibine müjde! 'Kredi kartından ilave bedel alamazlar'

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt satışlarının kredi kartına farklı yansımasıyla ilgili; "Kredi kartına farklı fiyata ilişkin bir karar alınması söz konusu değil. Kredi kartına farklı fiyat kararı BDDK'nın alanına girer. Kredi kartından ilave bedel alamazlar. Bu kanunda açıkça belirtilmiş. PUİS bununla ilgili Ticaret Bakanlığı bünyesindeki BDDK'dan peşin satışta indirim yapabileceklerine dair görüş alabilirler" açıklamasında bulundu.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı...

EPDK Başkanı Yılmaz'ın konuşmasından notlar;

* Kredi kartına farklı fiyata ilişkin bir karar alınması söz konusu değil. Kredi kartına farklı fiyat kararı BDDK'nın alanına girer.

* Kredi kartından ilave bedel alamazlar. Bu kanunda açıkça belirtilmiş. PUİS bununla ilgili Ticaret Bakanlığı bünyesindeki BDDK'dan peşin satışta indirim yapabileceklerine dair görüş alabilirler.

* Üye iş yerleri mal ve hizmet alımlarının bedelini kabul etmek zorundadır. İlave bir ödemede bulunması istenemez. Bu talep olumlu mu onu da irdelemek lazım.

Dünyada da benzin ve motorin fiyatları birbirine yaklaştı

* Motorin fiyatları benzin fiyatlarından daha fazla oldu. Promosyonlu satış devrine ilişkin olarak da Türkiye'nin gündeminde eskiden promosyon yarışı vardı. Bu bir şekilde finanse ediliyor.

* Bayilerin şikayeti var dağıtım şirketleri şeffaf değil diyorlar. Şeffaflık bizim kurumun olmazsa olmazı. Sendikalardan bayileri eğitmelerini bekliyoruz. Yüzde 43 maliyetleri bayi karşılamış.

* Toptancı bir şirketin promosyona katılmasıyla perakendecinin promosyona katılım oranının aynı olması doğru mu değil mi PÜİS buna çalışsın.

"Dağıtım şirketlerinin pazarlama için yöntemleri var"

* Vatandaşa önerimiz ucuz olanı tercih etsin.

Elektrik fiyatında indirim olur mu?

Maliyetlere göre nihai karar veriliyor. Bununla ilgili döviz var. Enflasyon var. Hepsiyle ilgili paket oluşturup ondan sonra tarifelerimizi oluşturuyoruz. Ben de bir elektrik kullanıcısıyım ve doğalgaz tüketicisiyim. Fiyatları adil bir noktada belirliyoruz. Dövizdeki düşüşe ve somut verilere bağlı olarak elektrik fiyatlarında inşallah indirim olacaktır.

Doğalgazla ilgili BOTAŞ da bizimle aynı hassasiyette hareket ediyor. Arkadaşlar ellerinden geleni yapıyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:16
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz
  2. Açıklama

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