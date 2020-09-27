Milyonlarca Android kullanıcısını tehdit eden yazılım keşfedildi

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan Android, tehlikeli bir güvenlik açığıyla gündeme geldi. ThreatFabric isimli bir güvenlik şirketi araştırmacıları, Android işletim sisteminde 'Alien' isimli zararlı bir yazılım keşfettiklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, keşfedilen söz konusu zararlı yazılımın toplamda 226 uygulamada bulunan şifreleri ele geçirebildiği belirtildi.

Araştırmacılar, bu 226 uygulama içerisinde Twitter ve Instagram uygulamalarının da yer aldığını ifade etti.

Söz konusu kötü amaçlı yazılımın telefonlara nasıl bulaştığı henüz bilinmiyor. Ancak uzmanlar, kullanıcıların internette gezinirken daha dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor.