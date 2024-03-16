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Gündem Milyonlar merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde geldi
Gündem

Milyonlar merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde geldi

Yeniakit Publisher
2024-03-16 20:39:00 - 2024-03-16 20:52:49
Milyonlar merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Emekçileri İftar programında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyesi konusunda müjdeyi verdi.

Recep Tayyip Erdoğan haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Emekçileri İftar programında konuşuyor. Erdoğan emeklilere Ramaza Bayramı ikramiyesi müjdesi vererek, "Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan arasında hesaplara yatırmış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Emeklilere ikramiye müjdesi

Memurlarımızın aylıklarında ise 2024 yılı Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50'ye yakın artış sağladık. 2002 yılına göre 84 kat artış gösterdi. Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli artışlar yaptık.

2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız

Daha önce olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin lira ödeme gerçekleştirdik.

Ramazan bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Türkiye ve Türk Milleti olarak asırlardır yaptığımız gibi başı dara düşenlerin yardımına koşacağımızın bilinmesini istiyorum.

Gazze'de işgal edilmiş Filistin topraklarında insanlık adına utanç verici günlere şahitlik ediyoruz.

Milletimizin Gazze'ye ve diğer mazlum coğrafyalara yardımlarını artırdığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz. Bu anlayışla bir sosyal koruma ücreti olan ve çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını ifade eden asgari ücret 17 bin liraya çıktı. Böylece bir önceki yılın oranına göre yüzde 100 artış oldu.

Memurlarımızın aylıklarında ise 2024 yılı Ocak ayında enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50'ye yakın artış sağladık. 2002 yılına göre 84 kat artış gösterdi. Aynı şekilde katlanarak artan emekli sayımıza rağmen emeklilerimizin ücretlerinde de çok önemli artışlar yaptık. DAha önce olmayan bayram ikramiyesi uygulamasını getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin lira ödeme gerçekleştirdik.

Ramazan bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.

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