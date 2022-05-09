Milyonlar merakla bekliyordu! Asgari ücrete zam için açıklama geldi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Cevdet Yılmaz, asgari ücrete ikinci zam konusunda açıklamalarda bulundu.

Yüksek enflasyon ve sürekli artan maliyetler vatandaşın belini bükerken asgari ücrete ikinci bir zam tartışmaları alevlenmişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında asgari ücrete ikinci zam tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Başkent Kulisi programına katılan Yılmaz, "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" ifadelerini kullandı.

"Şimdi yıl ortasında da zam yapılacağını duyuyoruz"

Yılmaz'ın konuyla ilgili diğer açıklaması şu şekilde: "Bir süre daha enflasyon ile yaşayacağız. Ama hükümetimiz bu enflasyon ile mücadele ederken bir yandan da dar kesimlileri enflasyona ezdirmemeye çalışıyor. KDV indirimleri yapıldı, emekliye memura zamlar yapıldı. Şimdi yıl ortasında da zam yapılacağını duyuyoruz."