Milyonlar bekliyordu! İlk kuralar çekildi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut için kura çekim dönemine girildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.

10 günde tamamlanacak

Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen projede, kura takvimi belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde başvuruların sona ermesiyle vatandaşların heyecanla beklediği kura çekimleri için yayımlanan takvimde, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurası 10 günde tamamlanacak.

Noter huzurunda gerçekleşiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Şırnak ve Ardahan'da kura çekimi yapılacağını açıklamıştı.

Bu sabah saatlerinde iki ilde başlayan kura çekimi noter huzurunda ve canlı yayımlanıyor.

"Haydi bismillah başladık"

Başvuru sahipleri ise spor salonunda gerçekleştirilen kura çekimi yerinde takip ediyor.

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından TOKİ sosyal konut kura çekilişinin başladığını duyurarak, "Haydi bismillah! Başladık." ifadelerini kullandı.