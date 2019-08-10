Milyonlar Arafat Vakfesinde

Kutsal topraklara hac için giden hacı adayları dün Arafat’a çıktı... Cuma namazını Kâbe’de kıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tutulan binlerce otobüs, ikinci vaktiyle birlikte Türk hacı adaylarını Arafat’a taşımaya başladı. Gece yarısı itibariyle büyük bölümü Arafat’a varan Türk hacılar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlatılan çadırlara yerleşti.

Diyanet, Arafat vakfesi süresince çadırlarda konaklayacak hacılar için klima ve yastık temin etti. Ayrıca 80 bin Türk hacıya kumanyalar dağıtıldı. Diyanet bugün akşam namazına kadar Arafat’ta bulunacak hacılara ayrıca su ve kumanya dağıtmayı sürdürecek.

Geceyi Mina’da geçiren hacı adayları da bugün öğlen saatine kadar Arafat’a ulaşmaya çalışacak. Öğlen vaktiyle birlikte Arafat’ta milyonlarca Müslüman vakfeye duracak ve eller semaya kalkıp dualar edilecek.

Yarın sabah şeytan taşlanacak

Arafat Vakfesini yerine getiren hacılar, öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek (Cem-i Takdim) kılacak. Daha sonra akşam ezanıyla birlikte Müzdelife’ye intikal edecek. Müzdelife’de akşam namazını yatsı namazıyla birleştirerek (Cem-i Tehir) kılacak ve Müzdelife vakfesini yapacak. Hacılar, bayram sabahı şeytan taşlama noktası Mina’ya ulaşacak. Şeytan taşlama işleminden sonra hacılar, Kâbe’de tavaf yapıp ihramdan çıkarak hacı olacaklar.

Arafat Vakfesi, haccın zorunlu rükunlarından biridir. Hacı adayları bugün öğlen ile ikindi arasında Arafat’ta bulunmak zorunda. Peygamberimizin “Hac, Arafattır” hadis-i Şerifi de Arafat’ın önemini ortaya koymaktadır.