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Milyonerlerin mevduatı 1 trilyon 137 milyar liraya yükseldi

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, şubatta 2018 yılı sonuna göre 3 bin 481 artarak 183 bin 607'ye ulaştı - Milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 137 milyar 39 milyon lira oldu

30 Mart 2019 Cumartesi 11:00
Milyonerlerin mevduatı 1 trilyon 137 milyar liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı şubat sonu itibarıyla 183 bin 607 olurken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 137 milyar 39 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı şubat sonu itibarıyla 183 bin 607'ye çıktı. Böylece 2018 sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 2 ayda 3 bin 481 kişi arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 137 milyar 39 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 193 bin lira oldu.
2018 sonunda 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 2 ayda 27 milyar 180 milyon lira artış kaydetti.


- Yurt içi yerleşik milyonerlere 3 bin 65 kişi eklendi


Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 2 ayda 3 bin 65 artarak 164 bin 865'e ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 52 milyar 635 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 453 milyar 538 milyon lirası yerel para cinsi, 592 milyar 762 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 6 milyar 334 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 385 bin lira olarak hesaplandı.

- Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 18 bin 742


BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı şubat sonu itibarıyla 18 bin 742'ye ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2018 sonuna göre 416 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 84 milyar 404 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 7 milyar 851 milyon lirası yerel para, 76 milyar 192 milyon lirası yabancı para ve 362 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 503 bin lira olarak hesaplandı.

Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:

YıllarMudi sayısıMilyonerlerintoplam mevduatı (Milyon TL)
201254.461373.384
201370.498484.901
201481.398533.544
201598.497649.994
2016115.896775.142
2017138.980909.979
2018180.1261.109.859
2019 Şubat183.6071.137.039

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:00
  1. BDDK
  2. Mevduat
  3. Milyoner sayısı

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