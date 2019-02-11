0553 313 94 23

Milyonerler geçen yıl 144,3 milyar liralık döviz aldı

Türkiye'deki milyoner mudilerin döviz tevdiat hesaplarındaki miktar, geçen yıl 2017 sonuna göre 144,3 milyar lira artarak 550 milyar lirayı aştı

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:00
Milyonerler geçen yıl 144,3 milyar liralık döviz aldı

Türkiye'deki milyonerler hesaplarına, geçen yıl 144,3 milyar liralık döviz, 41,5 milyar liralık Türk lirası cinsinden para, 2,6 milyar liralık da altın ekledi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2018 sonu itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 161 bin 800 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 465 milyar 687 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 552 milyar 519 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 5 milyar 819 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.

Geçen yıl sonunda ise milyonerlerin hesabında 3 milyar 175 milyon liralık altın, 408 milyar 209 milyon liralık döviz ve 424 milyar 237 milyon liralık Türk lirası cinsinden para tuttuğu görüldü.

Böylece milyonerler, geçen bir yıllık süreçte hesaplarına yaklaşık 2,6 milyar liralık altın, 144,3 milyar liralık döviz, 41,5 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para ekledi.

- Kurumlar döviz, bireyler altın tercih etti

Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla bankalarda bulunan 5,8 milyar liralık altının büyük bir kısmının, gerçek kişilerin hesabında tutulduğu görülüyor.

Bu dönemde, altın milyoneri olan gerçek kişilerin hesabında 4 milyar 543 milyon liralık altın bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 1 milyar 277 milyon lira düzeyinde kaldı. Bu da 1 milyon lira ve üzerinde bulunan altın hesaplarının yüzde 78,1'inin gerçek kişilerin sahip olduğuna işaret etti.

Milyoner resmi ile ticari ve diğer kuruluşların hesabında ise yaklaşık 321 milyar 666 milyon lira karşılığında döviz mevcut. Bu rakam gerçek kişilerde 230 milyar 853 milyon liraolarak hesaplanıyor. Böylece 1 milyon lira ve üzeri 552 milyar 519 milyon liralık döviz hesabının yüzde 58,2'sinin ticari ve diğer kuruluşlarda bulunduğu görüldü.

Yerel para cinsinden mevduat gerçek kişilerde 162 milyar 397 milyon lira, resmi kuruluşlarda 62 milyar 163 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlarda da 241 milyar 128 milyon lira olarak dağılıyor.

BDDK verilerine göre, milyonerlerin sahip olduğu mevduat türlerinin 2017 ve 2018 sonu itibarıyla dağılımı şöyle:

(Milyon TL)20172018Fark (miktar)Fark (%)
TP Mevduat424.237465.68741.4509,8
a) Gerçek Kişiler132.141162.39730.25622,9
b) Resmi Kuruluşlar67.58962.163-5.426-8,0
c) Ticari ve Diğer Kuruluşlar224.507241.12816.6217,4
Döviz Tevdiat408.209552.519144.31035,4
a) Gerçek Kişiler157.383230.85373.47046,7
b) Resmi Kuruluşlar5.3068.7543.44865,0
c) Ticari ve Diğer Kuruluşlar245.520312.91267.39227,4
Kıymetli Maden Depo Hesapları3.1755.8192.64483,3
a) Gerçek Kişiler2.5254.5432.01879,9
b) Resmi Kuruluşlar000 
c) Ticari ve Diğer Kuruluşlar6501.27762796,5

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:00
  1. döviz
  2. Mevduat
  3. milyonerler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalık"
    1. "Epilepsi tedavi edilebilir bir..
    2. Devlet Cizre'de terörün izini sildi
    3. CHP'den adaylara öğütler
    4. Bahçeli'ye 121 yıllık tabanca
    5. Denizli'de otomobil nehre devrildi: 2..
    6. ODTÜ'lü kadın akademisyen, kanserin..
    7. Özbekistan, iş yapma kolaylığında ilk..
    8. İsmail Rüştü Cirit kimdir? İsmail..
    9. Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı
    10. TÜRK EKONOMİSİNİN ASIRLIK ÇINARLARI -..
    11. Özhaseki canlı yayında duyurdu:Bazı..
    12. GRAFİKLİ - Avrupa'nın 5 büyük liginde..
    13. GRAFİKLİ - FETÖ'nün sözde "sıkıyönetim..
    14. Çin ile ABD arasında kriz patlak..
    15. Akne tedavisinde peelingler etkili..
    16. SMA taşıyıcısı ebeveynlere tüp bebek..
    17. Kanser okulunda hasta ve hasta..
    18. Diş eksikliği kaderiniz olmasın
    19. Diş eti problemleri gülmeyi engelliyor
    20. Gebelik döneminde diş bakımına dikkat
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    İşinden kovulan yazar iddialarını yineledi! "Abdullah Gül ve Ali Babacan parti kuracak"
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Skandal laiklik yasası kabul edildi! Müslüman kadınlara başörtüsü yasaklandı
    Skandal laiklik yasası kabul edildi! Müslüman kadınlara başörtüsü yasaklandı