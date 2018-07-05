Milyonerler bir yılda 119 milyar liralık döviz aldı

BDDK verilerine göre, Mayıs 2018 itibarıyla Türkiye’de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 141 bin 753 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 939 milyar 759 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor. Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 441 milyar 624 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 493 milyar 958 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 177 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.