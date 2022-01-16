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Medya Milyoner'de şaşırtan olay! Herkes erkek sandı ama...
Medya

Milyoner'de şaşırtan olay! Herkes erkek sandı ama...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde sorulan "1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?" sorusu büyük merak uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 16:49:00 -
Milyoner'de şaşırtan olay! Herkes erkek sandı ama...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde sorulan "1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?" sorusu büyük merak uyandırdı. İşte, cevabıyla herkesi şaşırtan o sorunun yanıtı...

Türk televizyonlarının en uzun soluklu bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta birbirinden ilginç sorularla ekranlara geliyor. 

Sanattan spora, edebiyattan tarihe kadar pek çok farklı konunun yer aldığı yarışmanın yeni bölümünde sorulan "1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?" sorusu geceye damga vurdu.

Sorunun yanıtını merak eden izleyiciler konu hakkında arama motorlarında araştırma yapmaya başladı.

Satranç, Judo, Eskrim ve Okçuluk seçenekleri arasında kararsızlık yaşayan yarışmacı ve izleyenler sorunun cevabını görünce şoke oldu.

Herkesi ekran başına kilitleyen o sorunun yanıtı "Judo" olacaktı.

 

 

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