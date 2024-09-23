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Medya Milyoner’de ilginç anlar… Yarışmacının cevabı sunucuya kahkaha attırdı
Medya

Milyoner’de ilginç anlar… Yarışmacının cevabı sunucuya kahkaha attırdı

Yeniakit Publisher
2024-09-23 12:12:00 -

Kim Milyoner Olmak İster isimli programda yarışmacının verdiği cevap sunucu Oktay Kaynarca'ya kahkaha attırdı.

ATV'nin severek takip edilen programı yıllardır seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster? isimli programında komik anlar yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği'nde okuyan Arda Yazıcı isimli yarışmacı ilk baraj sorularını başarıyla geçti.

Öte yandan yarışmacı bir sonraki soruya verdiği cevapla herkesi kahkahaya boğdu. Yarışmacının karşısına, "Kedi uzanamadığı ciğere şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?" sorusu çıktı.

Yarışmacı 'A- Kış kış yaparmış' cevabını verdi.

Yarışmacının yanlış cevabı stüdyodaki herkesi güldürdü. Kaynarca, "Adanalı olarak baban sana çok kızacak. Git bence başka bir yerde kal! Kış kış ne Allah aşkına! Herkes sana bunu söyleyecek. Tarihe böyle geçtin" ifadelerini kullandı.

Yarışmacı, yarışmadan 5 bin TL alarak veda etti. İşte Oktar Kaynarca'nın kahkahaya boğulduğu o anlar...

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