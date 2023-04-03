Milyoner dedenin o isteği herkesi şaşırttı! Ölmeden önce bunu yapmak istiyor

Adana'da 86 yaşındaki Mustafa Göktaş, ölmeden önce tek hayalinin 11 yıl önce tanıştığı eşinden boşanmak olduğunu söyledi. Mustafa dede eşinin yaşattıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. 'Benim ölmemi bekliyor' diyen Mustafa dede bir de 'bu adalet mi?' diyerek eşinin yaptığına isyan etti.

Göktaş, 11 yıl önce Nevin Göktaş (60) ile ikinci evliliğini yapan ve eşinin bir başkasına kaçtığını iddia ederek 1,5 yıldır boşanma mücadelesi veren Mustafa dede ölmeden önce son isteğinin boşanmak olduğunu gözyaşları ile anlattı.

Yıllarca yurt dışında çalışan ve emekli olduktan sonra memleketine dönen Göktaş, Adana’nın Kozan ve Tufanbeyli ilçelerinde hayır işlerine kendini adadı.

11 yıl önce tanıştı: Göktaş hayır işlerine zaman harcarken komşularının vesilesi ile tanıştığı ve 11 yıl evli kaldığı Nevin Göktaş’ın evini ve eşyalarını alıp başka bir kişiye kaçmasının ardından sıkıntılı bir sürece girdi.

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Hayırsever ihtiyar 1.5 yıldır başkasına kaçarak kendisini terk eden eşinden boşanmaya çalışıyor. Yaşadıklarını gözyaşı içerisinde anlatarak ölmeden boşanmak istediğini söyledi.

11 yıl boyunca eşi tarafından psikolojik şiddet gördüğünü ve 1 milyon TL'ye yakın para kaybettiğini ifade eden Mustafa dede, eşinin akrabalarının yıllarca evlerinde kira vermeden oturduğunu iddia etti.

Döndükten sonra köyün milyoner dedesi oldu

Yurt dışında çalışıp emekli olduktan sonra ilk eşi olan Hüsne Göktaş’ın kansere yenik düşüp vefat etmesinin ardından ülkesine döndüğünü belirten Mustafa Göktaş “Memleketime geldim. 25 sene Avrupa’da çalıştım emekli oldum. Memleketime hizmet etmek için geldim. Yetiştiğim kadar hayır yapmaya çalıştım. Un fabrikası, petrol ofisi açtım, köyümün camisine yardımlar yaptım.

"Bana bakacağını söyledi"

Eşimin vefatından sonra vesile oldular şu an evli olduğum Nevin Hanımla tanıştırdılar. O zaman ben 75 yaşındaydım kendisi 50 yaşındaydı olmaz aramızda yaş farkı çok, dedim araya girenler oldu, bu şekilde evlilik gerçekleşti. Bana bakacağını söyledi” dedi.

Tarla ve evleri üzerine almış

11 yıl önce evlenmesinin ardından eşinin tarla ve evlerini üzerine yaptırdığını aktaran Mustafa Göktaş, “Evini yaptırdım. Nar bahçesi vardı. 'Buraya hurma diktirelim' dedi, hurma diktim. 'Kardeşimin hakkı var' dedi, onu satın aldım. Her dairemde bir akrabası oturdu.

"Benim ölmemi bekliyor"

Bir dairemde 4 yıl akrabası oturdu, 4 kuruş vermedi. Benim yaklaşık 1 milyon TL param gitti. Şimdide ayrılmam diyor. Benim ölmemi bekliyor ve tüm birikimlerimi almak istiyor. 11 senede bütün birikimim gitti" diye konuştu.

"Gittiği adam 45 yaşında bu adalet mi?"

Tek hayalinin evlenmeden boşanmak olduğunu vurgulayan Göktaş “Tek duam bu. Ben 1,5 seneden beri boşanmaya çalışıyorum. 5. duruşma. Başka bir adamla yaşıyor. Sadece boşanmak istiyorum. Ölmeden tek isteğim bu. Kadına şiddet diyorlar. Ben 86 yaşındayım gittiği adam 45 yaşında bu adalet mi ? İki kez beni öldürmeye geldi kapımın arkalarına kilit yaptım. Yetkililerden yardım bekliyorum” ifadelerini kullandı.