Milyonda bir görülen hastalığın çaresini Türkiye'de buldu!

Bulgaristanlı Alexsander Alexsandrov İvanov, bir bacağı daha kısa olarak dünyaya geldi. Bulgaristan'da birçok hastaneye başvurup çeşitli tedavi yöntemleri deneyen Bulgaristanlı 2 yaşındaki Alexsander Alexsandrov İvanov'un ailesi, hiçbir yerde sonuç alamayınca soluğu Türkiye'de aldı. Bulgaristan'da tesadüf eseri televizyon reklamlarında Dr. Cengiz Çabukoğlu'nu gördüğünü belirten aile, araştırma yaptıktan sonra hemen Türkiye'ye geldi.

Uyluk Kemiğinin Doğumsal Kısalığı ve Yetmezliği (Proksimal Femoral Fokal Deficiens) denilen ve çok nadir görülen rahatsızlıkla dünyaya gelen 2 yaşındaki Alexsander Alexsandrov İvanov için Bulgaristan'da defalarca çeşitli tedavi yöntemleri denenmesine rağmen küçük çocuk sağlığına kavuşamadı. Ailesi'nin tedavi için Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirdiği 2 yaşındaki Alexsander Alexsandrov İvanov İstanbul'da Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Çabukoğlu tarafından yapılan ve başarılı geçen "Süper Kalça" ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

"Çok Nadir, Milyonda Bir Görülen Bir Hastaliği Vardi. Bu Da En Ağir Tipiydi"

Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Çabukoğlu, bu tür ameliyatların dünya genelinde de sıklıkla yapılmadığını fakat iyi sonuçlar veren cerrahi bir işlem olduğunu vurguladı. Bu gibi doğumsal hastalıkların tedavisinde çok nadir bir hastalık olduğu için, tedavi konusunda da deneyimin çok önemli olduğunu belirten Çabukoğlu, "Bu hastada Uyluk Kemiğinin Doğumsal Kısalığı ve Yetmezliği denilen hastalık vardı. Çok nadir, milyonda bir görülen bir hastalığı vardı. Ve bu hastalığın tipleri var. Bu da en ağır tipiydi. Eskiden bu tür çocukların tedavisi çok mümkün değildi. Daha sonra "Süper Kalça Cerrahisi" diye bir şey geliştirildi. Bu hastamızda da kalçası iyi gelişmediği için ve çok kısa olduğu için normal bir şekilde yürümeleri imkansız hale geliyor. Bizim yaptığımız cerrahide ilk önce kalça eklemi ve kalça kemiği oluşturmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de 3 ay kadar ortezde kalacak, fizik tedavisi yapılacak. 8. ayda kalçanın normal bir kalça haline geldiğini gördükten sonra uzatmalara başlayacağız. Ve kısa olan bacağı da uzayarak diğer bacakla eşitlenene kadar aralıklı cerrahilerle normal yürüyüşünü sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

"Bulgaristan'da bütün hastanelere gittik fakat sonuç alamadik. türkiye'ye geldik ve ameliyat gerçekleşti"

Türkiye'de operasyonun başarılı geçmesine çok mutlu olan Alexsander Alexsandrov İvanov'un annesi Boryana Stançeva Dobrinova, "Tesadüfen Sofya'da bulunan bir hastanede Doktor Cengiz Bey'in bu tarz ameliyatlar gerçekleştirdiğini öğrendik ve randevu aldık. Cengiz Bey ayda bir Sofya'daki hastaneye gidip bu tarz çocukları muayene ediyor. Muayene sonrasında ameliyat olacak çocukları Türkiye'ye ameliyatı gerçekleştirmek üzere davet ediyor. Bizde Bulgaristan'da bütün hastanelere gittik fakat hiç sonuç alamadık. Daha sonra Türkiye'ye geldik ve ameliyat gerçekleşti. Tamamen tesadüf sonucu hastanede Doktor Cengiz Bey'in reklamlarını görerek buraya başvurduk. Sonsuz teşekkür ediyorum ve sonuçtan çok memnunum. Bulgaristan'la asla kıyas yapamam Türkiye'yi. Ben burada otelde gibi hissettim kendimi. Tüm ekibe bu başarılı ameliyat sonrası teşekkür ediyorum. Oğlumun ağrıları azaldı. Ameliyatın çok başarılı geçtiğine inanıyorum. Zamanla daha da iyi olacağına eminim. Bulgaristan'da herhangi bir tedavi yapılamadı oğluma ve bu şekilde bırakıldı. Ama burada ameliyat çok güzel ve olumlu geçti. Sadece kemiğin iyileşmesini bekleyeceğiz" diye belirtti.