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Siyaset Milyon liralık araca binen Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 'lüks araba' eleştirisi
Siyaset

Milyon liralık araca binen Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 'lüks araba' eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 milyon liradan fazla fiyatı olan araca binerken hükümete lüks araba eleştirisinde bulunarak algı operasyonu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 17:02:00 - 2021-03-16 17:11:16

yeniakit.com.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Araba saltanatına son vereceğiz" diyerek hükümeti eleştirirken bindiği aracın fiyatının 2 milyon liradan fazla olduğunu görmezlikten geldi.

Ekonomik Reform Paketi'ni eleştirdi

Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı vatandaşı rahatlatacak Ekonomik Reform Paketi’ni eleştiren Kılıçdaroğlu hükümete israf eleştirisinde bulundu.

CHP'li belediyelerde yaşanan israf

Vatandaşın milyonlarca lirasını heykellere yatıran CHP’li belediyelerde yaşanan israfın belgesi daha önce ortaya çıkmış, CHP'ye tepki yağmıştı. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Enver Aysever'e 238 bin 500 lira karşılığında 20 kişiye okur yazarlık kursu vereceği ortaya çıkmıştı. Kamuoyundaki tartışmaların yersiz olduğunu söyleyerek söz konusu ihaleyi yalanlayan Tunç Soyer, sosyal medyada tepkilerin artması üzerine 'soygun'u kabul etmiş ihalenin iptal edildiğini açıklamıştı.

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Kılıçdaroğlu'ndan lüks araba eleştirisi

CHP'deki israfın ucu bucağı gözükmezken bugün grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, hükümetin israf yaptığını söyleyek eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, “Araba saltanatına son vereceğiz. Herkesin altında bir değil, üç değil... Ne yapıyorsunuz siz? Fakir fukaranın açlıktan nefesi kokuyor, bunların altında lüks arabalar. Bitireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Milyon liralık araca biniyor

Hükümete lüks araba eleştirisinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun bindiği makam aracının fiyatının ise 2 milyon liradan fazla olduğu biliniyor. Algı operasyonu ile hükümeti itibarsızlaştırmak isteyen Kılıçdaroğlu, daha önce de defalarca 'israf' üzerinden hükümete eleştiride bulunurken CHP'deki israfa 'üç maymun'u oynuyor.

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